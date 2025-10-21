Самовольно построенный балкон в многоэтажке — могут ли заставить его снести

Достроенный балкон на первом этаже. Фото: dozvil.ua

Расширение балкона или его достройка кажется простым способом увеличить площадь квартиры. Однако в Украине этот вопрос имеет непростую юридическую составляющую. Любая пристройка к фасаду считается реконструкцией, поэтому без разрешений и технической документации балкон будет самовольным строительством.

Владельцы квартир на первом этаже имеют дополнительную сложность — балкон обычно опирается на фундамент, а значит, фактически занимает часть придомовой территории, принадлежащей всем жильцам, отмечают специалисты экспертного сервиса Dozvil.

Это означает: узаконить такую пристройку возможно только с согласия совладельцев и решения местных властей.

Как узаконить балкон на первом этаже

Чтобы законно достроить балкон, владелец должен пройти полную процедуру реконструкции жилья. Нужно:

получить разрешение от органа местной власти, ОСМД и соседей;

заказать проект у сертифицированного архитектора;

согласовать его в архитектурно-строительной инспекции;

после завершения работ — оформить новый техпаспорт;

зарегистрировать право собственности на измененное помещение.

Каждый этап занимает время и средства, но только после этого балкон будет считаться законным и его можно будет внести в документы на квартиру.

Как узаконить самовольно построенный балкон

Если балкон уже достроен без разрешений, избежать ответственности не получится. Владельцу придется пройти ту же процедуру оформления, но с доплатой штрафа. Его размер зависит от статуса владельца:

для физических лиц — не менее 50 необлагаемых минимумов;

для предпринимателей или компаний — от 36 прожиточных минимумов.

Кроме того, пока балкон не узаконен, продать или сдать квартиру в аренду будет невозможно — любые операции с таким жильем блокируются в реестре.

Какие документы нужны для оформления пристройки балкона

Для легализации балкона на первом этаже нужно подготовить:

паспорт и идентификационный код;

документ о праве собственности на квартиру;

техпаспорт (при наличии);

проектную документацию на пристройку.

В некоторых случаях могут потребовать заключение о состоянии несущих конструкций дома, если балкон может влиять на их безопасность.

Реально ли получить разрешение на достройку балкона

На практике сделать это сложно. Если дом принадлежит совладельцам, то придомовая территория является общей собственностью, а потому без их письменного согласия ни один орган не выдаст разрешение на фундаментную пристройку.

"Впрочем, если балкон подвесной и не касается земли, процесс значительно проще — такие конструкции часто оформляют как реконструкцию без изменения границ участка", — отмечают эксперты.

Можно ли расширить балкон без разрешения

Украинское законодательство допускает минимальные изменения балконов без оформления документов. Например, разрешено вынести плиту не более чем на 30 см от первоначальной границы или застеклить балкон. Такие работы не считаются самостроем, кроме случаев, когда дом является памятником архитектуры.

Любое другое расширение без согласования — это уже нарушение, за которое предусмотрен штраф и требование демонтажа.

Какие риски несет неузаконенный балкон

Чаще всего владельцы сталкиваются с двумя проблемами:

Юридическая — невозможность осуществить сделки с квартирой. Техническая — опасность для жильцов в случае неправильного монтажа.

Такие объекты могут быть признаны аварийными или подлежащими сносу. Поэтому даже если достройка кажется мелочью, оформление документов обезопасит владельца от значительно больших потерь.

