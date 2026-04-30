Видео

Право на жилье для военных: 6 причин для отказа в 2026 году

Право на жилье для военных: 6 причин для отказа в 2026 году

Дата публикации 30 апреля 2026 14:32
Отказ в бесплатном жилье военным: 6 причин для снятия с очереди
Украинский военный и дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Генштаб ВСИ. Коллаж: Новини.LIVE

Обеспечение собственным жильем остается одним из самых болезненных вопросов для украинских защитников в 2026 году. Даже солидная выслуга лет не гарантирует получения ключей, ведь жилищные комиссии сейчас работают в режиме максимальной придирчивости.

Достаточно одной юридической ошибки или скрытого факта из прошлого, чтобы многолетнее ожидание в очереди закончилось официальным отказом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Причины отказа в получении жилья военнослужащим

Юридическая проверка в 2026 году стала намного жестче. Вот шесть конкретных ситуаций, когда рассчитывать на квартиру от государства не стоит:

  1. Искусственное ухудшение условий. Если за последние 5 лет вы или ваша семья продали, подарили имущество или выписались из квартиры, чтобы получить право на очередь, комиссия это обнаружит и откажет.
  2. Наличие другой недвижимости. Благодаря синхронизации реестров скрыть "лишние" метры невозможно. Если в собственности семьи уже есть жилье, площадь которого соответствует нормам, вас снимут с учета.
  3. Повторное использование права. Бесплатное жилье или денежная компенсация выдаются только один раз за всю жизнь. Если вы получали помощь во время службы в других структурах, второй раз ее не дадут.
  4. Увольнение по статье. При увольнении из-за служебного несоответствия, систематического нарушения дисциплины или условий контракта право на квартиру аннулируется автоматически.
  5. Неправдивые сведения. Любая манипуляция с составом семьи, местом жительства или выслугой лет рано или поздно выплывет во время проверки, что приведет к немедленному исключению из очереди.
  6. Наличие судимости. Если военнослужащий был приговорен к лишению свободы на срок более шести месяцев (кроме условных сроков), он теряет право на жилищное обеспечение.

Как не потерять место в очереди на жилье во время проверки документов

Ежегодная перерегистрация с октября по декабрь — это критический период. Многие игнорируют обновление справок, что дает комиссии законный повод "подвинуть" вас.

Также большой проблемой является конфликт регистрации: если вы служите в одном городе, а прописаны в жилье родителей в другом, чиновники часто трактуют это как отсутствие реальной потребности в новой квартире.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, из-за стабильно высокой потребности в бюджетных квадратных метрах программа "єОселя" в 2026 году стала еще более инклюзивной, открыв доступ к льготному кредитованию не только кадровым военным, но и мобилизованным. Несмотря на расширение круга претендентов, критерии выбора самих объектов недвижимости остаются бескомпромиссными, что требует от заемщиков тщательного поиска жилья под государственные стандарты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году собственный дом для защитников перестал быть недосягаемой роскошью благодаря расширению государственных программ поддержки. После изнурительных ротаций и жизни на чемоданах военные могут наконец "заземлиться", воспользовавшись льготными кредитами или прямыми денежными компенсациями. Специальные механизмы финансирования позволяют превратить мечту о семейном уюте во вполне конкретный план действий.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
