Відмова у бесплатному житлі військовим: 6 причин для зняття з черги

Український військовий та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Генштаб ЗСІ. Колаж: Новини.LIVE

Забезпечення власним житлом залишається одним із найболючіших питань для українських захисників у 2026 році. Навіть солідна вислуга років не гарантує отримання ключів, адже житлові комісії зараз працюють у режимі максимальної прискіпливості.

Достатньо однієї юридичної помилки або прихованого факту з минулого, щоб багаторічне очікування в черзі закінчилося офіційною відмовою, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу.

Причини відмови в отриманні житла військовослужбовцям

Юридична перевірка у 2026 році стала набагато жорсткішою. Ось шість конкретних ситуацій, коли розраховувати на квартиру від держави не варто:

Штучне погіршення умов. Якщо за останні 5 років ви або ваша родина продали, подарували майно або виписалися з квартири, щоб отримати право на чергу, комісія це виявить і відмовить. Наявність іншої нерухомості. Завдяки синхронізації реєстрів приховати "зайві" метри неможливо. Якщо у власності сім'ї вже є житло, площа якого відповідає нормам, вас знімуть з обліку. Повторне використання права. Безплатне житло або грошова компенсація видаються лише один раз за все життя. Якщо ви отримували допомогу під час служби в інших структурах, вдруге її не дадуть. Звільнення за статтею. При звільненні через службову невідповідність, систематичне порушення дисципліни або умов контракту право на квартиру анулюється автоматично. Неправдиві відомості. Будь-яка маніпуляція зі складом сім’ї, місцем проживання чи вислугою років рано чи пізно випливе під час перевірки, що призведе до негайного виключення з черги. Наявність судимості. Якщо військовослужбовець був засуджений до позбавлення волі на строк понад шість місяців (крім умовних термінів), він втрачає право на житлове забезпечення.

Як не втратити місце в черзі на житло під час перевірки документів

Щорічна перереєстрація з жовтня по грудень — це критичний період. Багато хто ігнорує оновлення довідок, що дає комісії законний привід "посунути" вас.

Також великою проблемою є конфлікт реєстрації: якщо ви служите в одному місті, а прописані в житлі батьків в іншому, чиновники часто трактують це як відсутність реальної потреби в новій квартирі.

Як повідомляли Новини.LIVE, через стабільно високу потребу в бюджетних квадратних метрах програма "єОселя" у 2026 році стала ще інклюзивнішою, відкривши доступ до пільгового кредитування не лише кадровим військовим, а й мобілізованим. Попри розширення кола претендентів, критерії вибору самих об’єктів нерухомості залишаються безкомпромісними, що вимагає від позичальників ретельного пошуку житла під державні стандарти.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році власна оселя для захисників перестала бути недосяжною розкішшю завдяки розширенню державних програм підтримки. Після виснажливих ротацій та життя на валізах військові можуть нарешті "заземлитися", скориставшись пільговими кредитами або прямими грошовими компенсаціями. Спеціальні механізми фінансування дозволяють перетворити мрію про сімейний затишок на цілком конкретний план дій.