Льготы для военных: когда военные могут приобрести жилье дешевле в 2026 году

Покупка дома для военнослужащих в 2026 году стала значительно доступнее благодаря государственным программам. После лет службы и постоянных переездов собственное жилье становится не только мечтой, но и реальной целью. Государство предлагает сразу несколько механизмов поддержки — от дешевых кредитов до прямых выплат.

Льготная ипотека "єОселя" для военнослужащих

Основной инструмент, которым пользуется большинство защитников — это программа "єОселя". Военнослужащие по контракту имеют право на кредит под 3% годовых, что значительно выгоднее любых рыночных условий.

По условиям программы, первый взнос составляет от 20% стоимости дома. Срок кредитования составляет до 20 лет. Частный дом можно выбрать при условии, что ему не более 10 лет в крупных городах, или без ограничений в небольших населенных пунктах.

Денежная компенсация на приобретение жилья военным

Кроме кредитов, существует механизм прямой выплаты средств. Это регулируется правительственным постановлением №728, которое определяет порядок обеспечения жильем через выплату денежной компенсации.

Кто может рассчитывать на выплату:

Лица с инвалидностью вследствие войны 1-2 групп. Семьи погибших защитников. Участники боевых действий, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Деньги можно использовать для покупки дома без оформления кредита или как весомый первоначальный взнос.

Льготы при оформлении дома

Мало кто знает, что сэкономить можно не только на стоимости объекта, но и на сопутствующих расходах. Согласно закону Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", лица, которые покупают жилье впервые, могут быть освобождены от уплаты 1% пенсионного сбора.

Также ветераны часто имеют право на сниженные ставки нотариальных услуг в государственных конторах и освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении определенных сделок.

Что еще надо знать о єОселе

Государственная поддержка пока не сделала ипотеку по-настоящему массовой, ведь большинство украинцев и дальше сталкиваются с барьерами на пути к собственному дому, отметил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Несмотря на колоссальный спрос, условия программы "єОселя" остаются предметом жестких дискуссий, особенно в вопросе стартового капитала заемщика. Гетманцев убежден, что финансовое участие гражданина является критическим.

"Первый взнос должен быть, это моя позиция. Я считаю, что все же первый взнос 10% люди должны внести", — говорит политик.

Такой подход, по мнению главы профильного комитета, гарантирует серьезность намерений покупателя и стабильность системы.

Гетманцев настаивает на важности ответственности, потому что для человека "это должен быть не подарок, это должно быть их совместное участие в этом проекте".

Как сообщали Новини.LIVE, программа "єОселя" до сих пор является ключевым механизмом для покупки бюджетной недвижимости, однако вокруг льгот для ветеранов в 2026 году возникает немало мифов. В частности, наличие удостоверения УБД еще не гарантирует автоматическое получение кредита под 3%, ведь критерии отбора стали значительно строже.

Также Новини.LIVE рассказывали, что несмотря на распространенное мнение, что без солидной суммы на старте путь к собственному дому через єОселю закрыт, на рынке появились лазейки, которые позволяют обойти правило обязательного первого взноса.