Право собственности на кладовку в Украине — какие документы нужны в 2026 году

В современном жилом комплексе кладовая давно перестала быть бонусом. В 2026 году ее покупают как отдельный объект недвижимости с конкретной площадью и назначением. В то же время именно с кладовыми возникает больше всего юридических ошибок. Главное правило простое — право собственности существует только тогда, когда оно зарегистрировано государством.

В соответствии со статьей 182 Гражданского кодекса Украины право собственности на недвижимость а также его переход и прекращение подлежат обязательной государственной регистрации. Поэтому сам договор с застройщиком или предыдущим владельцем не гарантирует ничего без внесения данных в реестр.

Документы на кладовку как отдельный объект недвижимости

Если кладовая продается не как общее имущество а как самостоятельный объект на нее должен быть полный пакет документов.

В 2026 году ключевым подтверждением является Выписка из Государственного реестра прав, где указан владелец площадь и идентификационные данные помещения.

Обязательными также являются

правоустанавливающий документ договор купли продажи дарения или мены;

технический паспорт внесенный в ЕДЕССБ с фактическими границами и площадью.

В реестре кладовая должна отображаться как нежилое помещение, а не как вспомогательная часть дома.

Оформление кладовки в старых домах и подвалах

Ситуация со старыми домами или подвалами более сложная. Часто жильцы считают кладовки под лестницей "своими", так как пользуются ими годами. Но закон смотрит на это иначе.

Согласно статье 382 ГК Украины, "все собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами на праве общей совместной собственности общего имущества". К такому имуществу относятся и вспомогательные помещения.

Чтобы такая кладовая стала частной собственностью нужны

согласие совладельцев дома;

решение общего собрания;

выделение доли в натуре и регистрация.

Это длительная и бюрократически сложная процедура. Самовольно установленные двери или замки не создают никаких прав и могут быть демонтированы по требованию ОСМД.

Проверка документов при покупке кладовой

На вторичном рынке кладовая требует такой же проверки как квартира. Покупатель должен получить и сверить все документы до подписания договора.

Особое внимание стоит уделить обременениям. Даже небольшое подсобное помещение может иметь арест или долги по взносам в ОСМД. Актуальная выписка из реестра позволяет увидеть эти риски заранее и избежать финансовых потерь в будущем.

