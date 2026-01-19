Право власності на комору в Україні — які документи потрібні у 2026 році

Чоловік з документами. Фото: Freepik

У сучасному житловому комплексі комора давно перестала бути бонусом. У 2026 році її купують як окремий об’єкт нерухомості з конкретною площею та призначенням. Водночас саме з коморами виникає найбільше юридичних помилок. Головне правило просте — право власності існує лише тоді коли воно зареєстроване державою.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на нерухомість а також його перехід і припинення підлягають обов’язковій державній реєстрації. Тому сам договір із забудовником або попереднім власником не гарантує нічого без внесення даних до реєстру.

Реклама

Читайте також:

Документи на комору як окремий об’єкт нерухомості

Якщо комора продається не як спільне майно а як самостійний об’єкт на неї має бути повний пакет документів. У 2026 році ключовим підтвердженням є Витяг з Державного реєстру речових прав де зазначений власник площа та ідентифікаційні дані приміщення.

Обов’язковими також є

правовстановлюючий документ договір купівлі продажу дарування або міни;

технічний паспорт внесений до ЄДЕССБ з фактичними межами та площею.

У реєстрі комора повинна відображатися як нежитлове приміщення, а не як допоміжна частина будинку.

Оформлення комори у старих будинках і підвалах

Ситуація зі старими будинками або підвалами складніша. Часто мешканці вважають комори під сходами "своїми", бо користуються ними роками. Але закон дивиться на це інакше.

Згідно зі статтею 382 ЦК України, "усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна". До такого майна належать і допоміжні приміщення.

Щоб така комора стала приватною власністю потрібні

згода співвласників будинку;

рішення загальних зборів;

виділення частки в натурі та реєстрація.

Це тривала та бюрократично складна процедура. Самовільно встановлені двері або замки не створюють жодних прав і можуть бути демонтовані за вимогою ОСББ.

Перевірка документів при купівлі комори

На вторинному ринку комора потребує такої ж перевірки як квартира. Покупець має отримати та звірити всі документи до підписання договору.

Особливу увагу варто приділити обтяженням. Навіть невелике підсобне приміщення може мати арешт або борги за внесками до ОСББ. Актуальний витяг з реєстру дозволяє побачити ці ризики заздалегідь і уникнути фінансових втрат у майбутньому.

Раніше ми розповідали, які речі не можна залишати у під'їзді, навіть зі згоди сусідів. А також, чи потрібен дозвіл сусідів, якщо ви хочете добудувати собі балкон.