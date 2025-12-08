Видео
Главная Рынок недвижимости Права прописанного человека в квартире — что нужно знать

Права прописанного человека в квартире — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 04:20
Какие права имеет человек на квартиру, если он там прописан — нормы законодательства
Мужчина и женщина изучают документы. Фото: Freepik

В Украине регистрация места жительства (или как привыкли говорить "прописка") часто вызывает недоразумения. Многие считают, что сама прописка предоставляет человеку долю в квартире или делает его совладельцем.

На самом деле регистрация имеет совсем другую функцию, отмечают специалисты My Flat. Это подтверждение фактического проживания, а не способ получить имущественные права.

Читайте также:

Именно поэтому важно понимать границы прав зарегистрированного лица и ответственность владельца, чтобы избегать конфликтов и в дальнейшем действовать без рисков.

Что дает человеку прописка

Основным правом, которое обеспечивает регистрация, является возможность проживать в квартире на законных основаниях. Этот статус защищает человека от необоснованного выселения. Особенно сильную защиту имеют дети и лица, не имеющие другого жилья.

"Суд в таких случаях оценивает каждую ситуацию отдельно, однако при наличии длительного фактического проживания практика часто становится на сторону зарегистрированного жильца", — отмечают эксперты.

Прописка также необходима для реализации повседневных прав. Она используется для:

  • оформления документов;
  • получения социальных, медицинских и образовательных услуг;
  • зачисления ребенка в школу по территориальному принципу.

Без регистрации сложно трудоустроиться, а также оформить часть административных процедур.

Какие права не предоставляет прописка

Регистрация не наделяет человека правом собственности. Прописанный житель:

  • не может продавать или дарить жилье;
  • не имеет доли в квартире;
  • не может принимать решения по распоряжению недвижимостью.

Однако в отдельных случаях долговременная регистрация может быть важным элементом в судебных спорах о пользовании жильем, поэтому владельцу стоит взвешенно относиться к тому, кого он прописывает.

Права собственника по отношению к прописанному человеку

Владелец может инициировать снятие человека с регистрации, однако без добровольного согласия это возможно только через суд. В процессе рассмотрения суд изучает:

  • проживает ли человек в квартире фактически;
  • имеет ли другое жилье;
  • участвовал ли в расходах на содержание жилья.

Особенно сложными становятся дела, когда речь идет о детях. Выписка малолетнего лица без предоставления другого жилья практически невозможна. В таких случаях решающими являются интересы ребенка.

Как сообщалось, когда цифровизация упрощает многие процедуры, основной принцип защиты частной собственности остается непоколебимым. Прописка в квартире или доме без явного согласия ее владельца невозможна, независимо от того, проживаете ли вы там на законных основаниях, например, по договору найма.

Также мы рассказывали, что в период военного положения значительно актуализировался вопрос снятия с регистрации места жительства мужчин. Владельцы недвижимости нередко оказываются в сложной ситуации, когда вынуждены решать проблему регистрации лица, которое давно не проживает в квартире.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
