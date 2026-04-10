Право собственности на недвижимость: какая ошибка может сорвать регистрацию

Право собственности на недвижимость: какая ошибка может сорвать регистрацию

Дата публикации 10 апреля 2026 06:12
Регистрация права собственности на недвижимость: из-за какой одной детали могут отказать
Женщина с документами, дома и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Регистрация права собственности на недвижимость кажется формальной процедурой, но именно мелкие детали чаще всего становятся причиной отказов. В 2026 году значительная часть заявлений подается онлайн, и здесь возникают новые риски. Однако проблема не всегда в документах, а в том, как они поданы.

Один технический нюанс может свести на нет всю подготовку, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юристов Департамента государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Регистрация права собственности на недвижимость через Дію

Главная проблема, с которой сталкиваются регистраторы — это качество цифровых копий. Многие считают, что обычного фото на смартфон достаточно, но система имеет четкие требования.

Если документ невозможно прочитать или он выглядит "криво", государственный регистратор просто не имеет права подтвердить ваше владение имуществом. Важно помнить, что каждый документ должен быть отдельным файлом в формате PDF, а его вес не должен превышать 8 МБ.

Почему отказывают в регистрации недвижимости

Самая распространенная причина отказов — некачественные сканы. Если регистратор не может четко прочитать документ или видит только его часть, заявление не рассматривают по существу. В таких случаях даже правильно оформленные документы не помогут.

Чаще всего это размытые фото, где не видно серию или номер документа, или же "обрезанные" края, из-за которых исчезает часть важного текста.

Также часто мешают посторонние предметы в кадре — пальцы, ключи или тени, падающие на бумагу. Регистратор не может гадать, что написано под темным пятном, поэтому выносит отрицательное решение.

Как правильно подать документы на регистрацию

Чтобы избежать отказа, стоит проверить каждый файл перед загрузкой. Документ должен быть полностью видимым, без перекосов и затемнений. Перед отправкой убедитесь, что:

  • все страницы добавлены;
  • текст читается без увеличения;
  • файл не превышает допустимый размер;
  • формат соответствует требованиям.

Юристы подчеркивают, что внимательность к техническим деталям становится обязательным условием успешной регистрации.

Что еще стоит знать украинцам

Планируя покупку жилья в Украине, не стоит ограничиваться только сезонными рамками, ведь сейчас рынок диктует новые правила игры, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — отмечает она.

В 2026 году реальная выгода кроется не во времени года, а в выбранном формате расчета с застройщиком.

"Если это 100-процентная оплата, то у вас в целом красота — дали сумму и зафиксировались", — подчеркивает эксперт, указывая на возможность получить максимальный дисконт за полный взнос.

Тем, кто выбирает рассрочку, эксперт советует обращать внимание на прозрачность условий.

"Вы фиксируетесь... и потом выплачиваете равномерно без удорожания", — говорит Берещак.

Поскольку спрос в 2026 году остается умеренным, девелоперы становятся все более лояльными, предлагая более выгодные цены именно за длительные планы выплат. Поэтому успех сделки зависит от вашей готовности к переговорам и финансовой стратегии, а не от календаря.

Как сообщали Новини.LIVE, покупка недвижимости фактически завершается только после внесения данных о новом владельце в государственный реестр. Только эта запись дает законное право свободно распоряжаться жильем: от продажи до передачи по наследству. Хотя сам процесс регистрации является стандартным, его стоимость может колебаться в зависимости от выбранной срочности и сопутствующих услуг.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за войны многие украинцы до сих пор владеют имуществом лишь формально, ошибочно откладывая его юридическое списание. Однако наличие записи в реестре обязывает вас платить налоги и лишает права на получение государственной компенсации. По состоянию на 2026 год процедура оформления утраченной недвижимости стала четкой, но она все еще содержит подводные камни, которые стоит учесть.

госрегистрация документы на недвижимость право собственности на недвижимость
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
