Украинцам пояснили, как прекратить право собственности на разрушенное жилье

Поврежденный от обстрелов дом в Донецкой области. Фото: ГСЧС Украины/Facebook

Война оставила тысячи украинцев с недвижимостью, которая существует только на бумаге. Многие откладывают юридическое оформление "на потом", но это ошибка. Пока запись есть в реестре — на бумаге вы собственник, а значит, несете ответственность, платите налоги (если нет льгот) и не можете претендовать на государственные выплаты.

В 2026 году механизм уже отработан, но существуют свои нюансы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Почему нельзя просто "забыть" о разрушенном доме

Согласно статье 2 Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", именно запись в реестре является официальным признанием вашего права государством. Соответственно, пока вы не аннулируете эту запись, объект считается существующим.

Если у квартиры несколько владельцев, заявление должны подавать все. Если имущество приобретено в браке, согласие второго супруга обязательно, даже если в документах указана только одна фамилия.

Какие документы нужны

Для закрытия раздела в ГРВП (Государственном реестре вещных прав) вам понадобится:

Заявление. Заполняется на месте у регистратора. Правоустанавливающие документы. Договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т.д. Технический отчет или Акт обследования. Это основа для всей процедуры.

Факт уничтожения подтверждается актом комиссионного обследования, составляемым представителями местной власти (ОМС).

Также критически важно, чтобы данные были внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Без верификации в этой системе регистратор просто вернет вам документы.

Где подать документы и сколько это стоит

Подача возможна только в бумажной форме через ЦПАУ, государственного регистратора или частного нотариуса.

Электронная подача через Дію пока работает преимущественно для подачи информационных сообщений, а вот для юридического прекращения права собственности нужен визит.

Обычно обращаются в пределах области расположения имущества. Но для оккупированных или прифронтовых территорий действует упрощение — обратиться можно по всей Украине.

В большинстве случаев владельцы освобождаются от административного сбора, если процедура проведена в течение пяти рабочих дней.

Когда могут отказать в закрытии записи

Самые частые причины отказов, с которыми сталкиваются люди:

Аресты или залоги. Если имущество в ипотеке или под судебным арестом, закрыть раздел не получится, пока обременения не будут сняты (даже если физически дома нет). Попытка прекратить право на долю. Если дом уничтожен полностью, нельзя закрыть право лишь на свою часть — процедура касается всего объекта. Несоответствие данных. Например, площадь в Акте обследования не совпадает с площадью в Реестре прав.

Главное — подтвердить факт уничтожения и действовать синхронно со всеми совладельцами. Это позволит избежать отказов и ускорить закрытие записи в реестре.

Что нужно знать совладельцам жилья

Раздел жилой площади между несколькими владельцами требует четкого понимания юридических нюансов, в частности разницы между долевой и совместной собственностью, отметил юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального разделения, поэтому определение долей является критически важным этапом", — говорит специалист.

Оптимальным сценарием остается мирное урегулирование через заключение нотариального договора, что позволяет избежать изнурительных бюрократических процедур.

Однако при отсутствии согласия единственным выходом становится обращение в суд для установления порядка пользования недвижимостью.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке, хотя такой путь всегда сопровождается значительными финансовыми и временными затратами", — отмечает Козляк.

Учитывая сложность процесса, судебное разбирательство следует рассматривать как крайнюю меру, когда все возможности для компромисса уже исчерпаны.

Как сообщали Новини.LIVE, многие владельцы жилья считают, что старый договор с печатью БТИ — это железная гарантия безопасности, и юридически они правы. Однако сегодня чисто "бумажное" подтверждение прав часто становится источником лишних хлопот, создавая неожиданные преграды в самых критических ситуациях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине многие люди владеют недвижимостью только фактически, не имея на нее надлежащих документов из-за потери папок при переездах или устаревших советских ордеров. Однако отсутствие официального бланка в руках еще не означает потерю прав на имущество, ведь этот юридический пробел всегда можно исправить.

Частые вопросы

Как проверить право собственности на недвижимость?

Для проверки права собственности воспользуйтесь Государственным реестром вещных прав. Закажите электронную информационную справку через портал "Дія" или обратившись к нотариусу. Это позволит подтвердить личность владельца, наличие обременений, арестов или залога.

Обязательно сверьте параметры объекта с техническим паспортом и актуальными выписками, чтобы избежать юридических рисков во время сделки.

Какой документ подтверждает право собственности на квартиру?

Основное доказательство владения жильем — это выписка из Государственного реестра вещных прав. Именно электронная запись в базе данных имеет приоритетную юридическую силу.

Бумажные же варианты (договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство или дарение) теперь выступают лишь правоустанавливающими основаниями для внесения сведений в этот цифровой реестр.