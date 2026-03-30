Право собственности на квартиру: цены на оформление в Украине в 2026 году

Новостройки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

Приобретение квартиры завершается не оформлением самой сделки, а регистрацией права собственности. Именно этот этап делает покупателя полноправным владельцем с возможностью продавать, дарить или передавать жилье по наследству. Процедура остается формально простой, но расходы могут отличаться в зависимости от сроков и способа оформления.

Редакция Новини.LIVE рассказывает обо всех платежах, чтобы избежать неожиданных расходов.

Где регистрируют право собственности на квартиру

В 2026 году уже не надо стоять в очередях к государственным регистраторам — все можно сделать оналин через портал "Дія".

Также подать документы можно через нотариуса, причем разницы между государственным и частным в плане юридической силы нет. На практике большинство сделок оформляют именно через нотариусов, что позволяет ускорить процесс.

Какие бумаги готовить

Основными документами являются выписка из реестра прав, договор купли-продажи, завещание или свидетельство о праве собственности. Важно понимать, что техпаспорт или справки сами по себе не подтверждают право — они лишь дополняют пакет.

Читайте также:

Для самой процедуры вам понадобятся оригиналы паспорта и кода, техпаспорт и квитанция об уплате пошлины (если вы не имеете льгот).

Сколько стоит оформить право собственности на квартиру

Административный сбор в Украине привязан к прожиточному минимуму — в 2026 году он составляет 3 328 грн, напоминают в ЦПАУ г. Коломыя.

Базовая государственная регистрация за 5 дней стоит 330 грн (это 0,1 прожиточного минимума). Если нужно быстрее, цена существенно возрастает:

за 2 дня — 3 330 грн;

за 1 день — 6 660 грн;

за 2 часа — 16 640 грн.

Дополнительно оплачиваются отдельные услуги: исправление ошибки — 130 грн, выписка из реестра — 80 грн.

У частных нотариусов цены формируются индивидуально. Например, в компании Dozvil в Киеве оформление обычно стартует от 5 000 грн, в Киевской области — от 4 000 грн. Окончательная сумма зависит от сложности сделки, площади жилья и полноты документов.

Что нужно знать при покупке квартиры

Выбор идеального момента для инвестиций в жилье в 2026 году перестал зависеть от обычного календаря, уступив место финансовой стратегии покупателя, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Хотя летний период традиционно считается сезоном скидок от девелоперов, а зима — временем для выгодных торгов из-за низкой конкуренции, жесткой привязки к конкретным датам больше не существует.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — отметила эксперт.

Сейчас ключевым фактором влияния является не смена времен года, а критически низкая активность на рынке.

"Будем объективны, покупателя на рынке нет. Реальный спрос почти равен нулю", — констатирует Берещак.

Именно этот дефицит реальных сделок вынуждает застройщиков идти на уступки независимо от того, что показывает прогноз погоды. В современных реалиях выигрывает тот, кто ориентируется на собственную готовность к сделке и мониторит индивидуальные предложения компаний.

Как сообщали Новини.LIVE, наличие договора с печатью БТИ обычно дает ложное ощущение безопасности, хотя юридически право собственности на жилье и остается за вами. Поскольку данные о жилье, приобретенном до 2013 года, до сих пор "спят" в бумажных архивах вместо электронного реестра, это часто становится причиной серьезных проблем в самый ответственный момент. Чтобы избежать лишней волокиты, стоит заранее перенести сведения о недвижимости в современную цифровую базу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на бумаге метраж квартиры выглядит понятным, однако именно этот нюанс нередко становится ловушкой для покупателей. Разница между фактической и юридической площадью влияет не только на стоимость объекта, но и на дальнейшие налоги, поэтому без детальной проверки цифр легко ошибиться с реальной ценой жилья.

Частые вопросы

Что будет, если квартира не внесена в реестр?

Без регистрации вы являетесь собственником лишь на бумаге. Вы не сможете официально продать, подарить или унаследовать жилье. Кроме того, незарегистрированная недвижимость уязвима к мошенническим схемам, а в случае повреждения имущества из-за боевых действий возникнут критические сложности с получением государственной компенсации по программе "єВідновлення".

Сколько стоит оформление квартиры у нотариуса?

Услуги частного нотариуса за подготовку договора и проверку реестров стартуют от 10 000-15 000 грн. Дополнительно оплачивается госпошлина (1% от цены жилья) и административный сбор за регистрацию права собственности (от 350 грн за стандартные 5 дней до 17 000 грн за срочность). Сумма зависит от региона и сложности проверок.