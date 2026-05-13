Право собственности на квартиру в новостройке: в каких случаях покупателю откажут в регистрации

Женщина с коробками, документы и новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После покупки квартиры в новостройке владелец еще не может полноценно распоряжаться жильем, пока не оформит право собственности. Именно внесение данных в Государственный реестр подтверждает, что квартира официально принадлежит покупателю. В 2026 году процедура остается обязательной как для обычной покупки, так и для жилья в ипотеке.

При этом сроки оформления часто зависят не только от государственного регистратора, но и от самого застройщика и правильности документов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов АН "Твоя крепость".

Регистрация права собственности на квартиру через застройщика

Многие современные девелоперы предлагают услугу "под ключ", беря на себя всю бумажную работу. Это выглядит удобно, ведь вам не нужно самостоятельно бегать по кабинетам или разбираться в юридических тонкостях.

Застройщик формирует коллективный пакет документов для целой очереди или дома, что часто снимает с плеч покупателя часть головной боли.

Однако стоит понимать, что компания здесь выступает лишь посредником. Из-за массовости подачи документов сроки могут растянуться на месяцы, а стоимость услуг юристов застройщика обычно выше, чем при личном обращении.

Читайте также:

Как самостоятельно оформить документы на квартиру в новостройке

В 2026 году регистрацию проводят государственные и частные нотариусы, а также Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Нотариус — это самый быстрый путь, ведь он имеет прямой доступ к реестру и может выдать вам выписку сразу на месте. ЦПАУ работает немного иначе: администратор только принимает документы и передает их государственному регистратору, что добавляет несколько дней к ожиданию.

Для оформления права собственности нужен базовый пакет документов. Чаще всего регистраторы требуют:

паспорт и РНОКПП;

заявление о регистрации;

договор с застройщиком;

акт приема-передачи квартиры;

технический паспорт;

документы о введении дома в эксплуатацию;

подтверждение присвоения адреса;

квитанцию об уплате административного сбора.

Если квартира приобреталась в ипотеку, дополнительно подаются ипотечный договор и справка о расчете с застройщиком.

Отдельное внимание стоит уделить техническому паспорту. В большинстве случаев его заказывает сам владелец через БТИ. Обычно документ изготавливают около 5 дней.

Почему могут отказать в регистрации права собственности

Чаще всего проблемы возникают из-за ошибок в документах или рисковых схем продажи жилья. Регистратор может отказать, если:

подан неполный пакет документов;

в бумагах есть разногласия;

квартира находится под обременением;

уже существует другая регистрация на этот объект;

застройщик имеет проблемы с разрешительными документами.

Именно поэтому перед покупкой эксперты советуют проверять не только квартиру, но и самого девелопера. Особое внимание стоит обращать на документы на землю, разрешение на строительство и схему финансирования.

Регистрация квартиры в ипотеку

Если вы покупаете жилье в кредит, процедура почти идентична, но добавляется несколько нюансов. К основному пакету документов вы добавляете ипотечный договор и справку о полном расчете с застройщиком (если банк перечислил средства).

Регистратор вносит данные о вас как о владельце, но с пометкой "обременение". Это означает, что квартира в залоге, и вы не сможете ее продать или подарить, пока не закроете кредит.

Что еще нужно знать при покупке квартиры в новостройке

При покупке квартиры в новостройке в 2026 году важно отбросить эмоции и рекламные обещания, ведь ситуация на стройплощадках остается сложной, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Ключевой преградой для покупателей является постоянный перенос сроков сдачи объектов. По словам Берещак, "средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК у нас сейчас достигают 18-24 месяца", что фактически превращает инвесторов в вынужденных кредиторов.

Девелоперы часто пытаются перекрыть старые долги новыми поступлениями, однако такая стратегия становится все более опасной.

Эксперт отмечает, что без солидных внутренних резервов компании "деньги покупателя - они не в мечте, а в риске", поскольку финансовая устойчивость бизнеса теперь зависит не от продаж, а от наличия капитала.

Именно поэтому перед подписанием договора необходимо убедиться, что застройщик имеет собственное финансовое "плечо" для завершения работ. Тщательный аудит надежности проекта поможет избежать печальной участи владельца очередного долгостроя.

Как сообщали Новини.LIVE, современный украинский рынок недвижимости демонстрирует разительный контраст между регионами: пока в одних областях строительство набирает обороты, в других оно полностью замерло из-за постоянных угроз и миграции жителей. Такая дестабилизация привела к тому, что в отдельных городах сектор новостроек фактически прекратил свое существование, оставляя покупателей без каких-либо вариантов на первичном рынке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что вложения в новостройки нередко сопровождаются рисками, заставляющими покупателей задуматься о расторжении сделки. Несмотря на жесткие штрафные санкции, которыми застройщики пытаются "привязать" инвесторов, украинское правовое поле вполне позволяет вернуть средства с минимальными убытками. Главное — четко знать законные основания для расторжения договора и грамотно использовать их в свою пользу.