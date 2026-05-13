Право власності на квартиру в новобудові: в яких випадках покупцю відмовлять в реєстрації

Після купівлі квартири у новобудові власник ще не може повноцінно розпоряджатися житлом, поки не оформить право власності. Саме внесення даних до Державного реєстру підтверджує, що квартира офіційно належить покупцю. У 2026 році процедура залишається обов’язковою як для звичайної покупки, так і для житла в іпотеці.

При цьому строки оформлення часто залежать не лише від державного реєстратора, а й від самого забудовника та правильності документів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фахівців АН "Твоя фортеця".

Реєстрація права власності на квартиру через забудовника

Багато сучасних девелоперів пропонують послугу "під ключ", беручи на себе всю паперову роботу. Це виглядає зручно, адже вам не потрібно самостійно бігати по кабінетах чи розбиратися в юридичних тонкощах.

Забудовник формує колективний пакет документів для цілої черги або будинку, що часто знімає з плечей покупця частину головного болю.

Проте варто розуміти, що компанія тут виступає лише посередником. Через масовість подачі документів терміни можуть розтягнутися на місяці, а вартість послуг юристів забудовника зазвичай вища, ніж при особистому зверненні.

Як самостійно оформити документи на квартиру в новобудові

У 2026 році реєстрацію проводять державні та приватні нотаріуси, а також Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нотаріус — це найшвидший шлях, адже він має прямий доступ до реєстру і може видати вам витяг одразу на місці. ЦНАП працює трохи інакше: адміністратор лише приймає документи та передає їх державному реєстратору, що додає кілька днів до очікування.

Для оформлення права власності потрібен базовий пакет документів. Найчастіше реєстратори вимагають:

паспорт та РНОКПП;

заяву про реєстрацію;

договір із забудовником;

акт приймання-передачі квартири;

технічний паспорт;

документи про введення будинку в експлуатацію;

підтвердження присвоєння адреси;

квитанцію про сплату адміністративного збору.

Якщо квартира купувалася в іпотеку, додатково подаються іпотечний договір та довідка про розрахунок із забудовником.

Окрему увагу варто приділити технічному паспорту. У більшості випадків його замовляє сам власник через БТІ. Зазвичай документ виготовляють близько 5 днів.

Чому можуть відмовити в реєстрації права власності

Найчастіше проблеми виникають через помилки у документах або ризикові схеми продажу житла. Реєстратор може відмовити, якщо:

подано неповний пакет документів;

у паперах є розбіжності;

квартира перебуває під обтяженням;

вже існує інша реєстрація на цей об’єкт;

забудовник має проблеми з дозвільними документами.

Саме тому перед купівлею експерти радять перевіряти не лише квартиру, а й самого девелопера. Особливу увагу варто звертати на документи на землю, дозвіл на будівництво та схему фінансування.

Реєстрація квартири в іпотеку

Якщо ви купуєте житло в кредит, процедура майже ідентична, але додається кілька нюансів. До основного пакета документів ви додаєте іпотечний договір та довідку про повний розрахунок із забудовником (якщо банк перерахував кошти).

Реєстратор вносить дані про вас як про власника, але з поміткою "обтяження". Це означає, що квартира у заставі, і ви не зможете її продати чи подарувати, поки не закриєте кредит.

Що ще треба знати при купівлі квартири в новобудові

При купівлі квартири в новобудові у 2026 році важливо відкинути емоції та рекламні обіцянки, адже ситуація на будмайданчиках залишається складною, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Ключовою перепоною для покупців є постійне перенесення термінів здачі об'єктів. За словами Берещак, "середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК в нас зараз сягають 18-24 місяці", що фактично перетворює інвесторів на вимушених кредиторів.

Девелопери часто намагаються перекрити старі борги новими надходженнями, проте така стратегія стає дедалі небезпечнішою.

Експертка наголошує, що без солідних внутрішніх резервів компанії "гроші покупця — вони не в мрії, а в ризику", оскільки фінансова стійкість бізнесу тепер залежить не від продажів, а від наявності капіталу.

Саме тому перед підписанням договору необхідно пересвідчитися, що забудовник має власне фінансове "плече" для завершення робіт. Ретельний аудит надійності проєкту допоможе уникнути сумної долі власника чергового довгобуду.

