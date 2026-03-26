Цены на квартиры в ЖК Киева изменились и заставили иначе считать бюджет

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году рынок новостроек Киева остается динамичным: цены меняются в зависимости от многих факторов, а покупатели все внимательнее считают каждый квадратный метр. Стоимость жилья уже не определяется только районом — важными стали концепция проекта, этап строительства и условия покупки. Из-за этого одна и та же площадь может стоить по-разному даже в соседних ЖК.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE рассказала о факторах, которые помогают избежать переплаты при покупке квартиры на первичке столицы.

Цены в новостройках Киева

Если говорить о конкретике, то, по словам специалиста, "усредненная стоимость квадратного метра в Киеве в классе "комфорт+" сегодня достигает 1 300 долларов". Но это только база.

На практике квартира площадью 50 кв. м обойдется примерно в 65 тысяч долларов, если мы не берем во внимание центр города или элитные проекты, где ценники взлетают значительно выше.

От чего зависит цена квартиры в новостройке

Больше всего на итоговую сумму в договоре влияет готовность объекта.

"Что значит усредненная? Все зависит от жизненного цикла комплекса — или это котлован, или уже активное строительство", — объясняет Берещак.

Логика проста: чем раньше вы заходите в проект, тем меньше платите, ведь после ввода дома в эксплуатацию стоимость квадрата традиционно идет вверх.

Однако не менее важна и сама концепция застройки. Сейчас девелоперы отходят от формата "свечек" в чистом поле. На смену им приходят полифункциональные кварталы и формат "города в городе", где вся необходимая инфраструктура находится в 15-минутной доступности.

"Все зависит от экосистемы, которую создает девелопер — это полноценный квартал или точечный объект", — подчеркивает эксперт.

Как способ оплаты меняет ценник

Интересный нюанс кроется и в самом процессе расчета. Если вы готовы выложить всю сумму сразу, вы обычно получаете "чистую" цену без накруток. А вот рассрочка, хоть и удобная, делает метр дороже — в среднем на 35-75 долларов. В таком случае цена квадрата может подскочить до 1 400 долларов.

"Если это рассрочка, вы сразу фиксируете цену и потом выплачиваете без скрытых процентов", — отмечает Берещак.

Это дает определенную уверенность, хотя иногда стоит подождать краткосрочных акций от застройщиков, которые могут предложить более лояльные условия.

Как сообщали Новини.LIVE, весной 2026 года украинский рынок новостроек демонстрирует существенный ценовой контраст между регионами. Хотя стоимость квадратного метра уверенно ползет вверх почти везде, динамика подорожания остается неравномерной. Самые высокие ценники традиционно держатся в столице и западных областях, которые остаются лидерами по спросу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что несмотря на оживление на украинском рынке недвижимости, покупателям следует сохранять бдительность из-за финансовой нестабильности застройщиков и строгий надзор за транзакциями. В таких условиях тщательный юридический аудит становится единственным действенным способом защитить свои инвестиции от потенциальных проблем.

Частые вопросы

Что нужно знать перед покупкой квартиры на первичке?

Проверьте регистрацию специального имущественного права в госреестре - без этого сделка невозможна. Оцените финансовую автономность застройщика, ведь задержки сдачи сейчас составляют 1.5-2 года. Обязательно подготовьте документы о легальности доходов (от 400 тыс. грн) и проверьте наличие укрытия и энергонезависимых систем в доме.

Какой налог платит покупатель при покупке квартиры?

При покупке квартиры покупатель обычно платит только сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости имущества. Однако существуют исключения: от этой уплаты освобождаются граждане, которые покупают жилье впервые или находятся в очереди на получение недвижимости. Также стоит учесть расходы на услуги нотариуса и банковские комиссии.