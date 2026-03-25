Первичный рынок недвижимости в Украине фактически исчез в этих городах: список

Строительство многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине рынок новостроек развивается неравномерно. В одних городах строительство оживляется, в других — фактически остановилось. Причины разные: риски безопасности, отток населения, изменение спроса. В результате появились города, где первичный рынок почти исчез как явление.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE рассказала о городах, где первичный рынок стал "на паузу".

Читайте также:

Где в Украине нет новостроек

Самая тяжелая ситуация прогнозируемо сложилась в городах, находящихся под постоянным прицелом врага. Харьков и Днепр, которые когда-то были мощными центрами застройки, сегодня демонстрируют минимальную активность. Эксперт отмечает, что ситуация там близка к критической.

"У нас есть рынки, которые стали, и это надо признавать. Харьков... сейчас мы первичку Харькова оцениваем как заморозку", — сказала Берещак.

Это не просто приостановление продаж — это фактическая остановка жизненного цикла объектов. Даже те проекты, которые были начаты до полномасштабного вторжения, часто остаются недостроенными из-за отсутствия новых инвестиций и изменения приоритетов населения.

Почему остановился первичный рынок

Причина стагнации кроется не только в физической опасности, но и в коренном изменении поведения потребителя. Люди больше не готовы рисковать деньгами, вкладывая их в "фундамент", который может быть разрушен или просто никогда не достроен.

"Днепр также довольно депрессивный первичный рынок... запросы переселенцев сместились в сторону готового жилья", — отмечает Берещак.

Это логично: когда жилье нужно "на вчера", инвестирование в строительство продолжительностью в два-три года выглядит сомнительной авантюрой. В перечень наиболее пострадавших регионов также входят Запорожье и прифронтовые города, где новые ЖК практически не стартуют.

Что происходит с новостройками в Киеве

Даже относительно спокойный столичный регион не избежал системных проблем. Главная боль киевских девелоперов — хронические задержки. По словам эксперта, средние сроки ввода домов в эксплуатацию сейчас "запаздывают" на 18-24 месяца.

Причина — в крахе старой финансовой модели. Долгое время украинский девелопмент напоминал некое подобие пирамиды, где достройка старых объектов финансировалась за счет продаж в новых очередях.

"Большинство работали по схеме... когда один объект достраивается за счет другого", — подчеркивает Берещак.

До войны это еще работало, но кризис показал слабость модели. И примеры крупных проблемных застройщиков — Укрбуд, Киевгорстрой — лишь подтвердили риски для инвесторов.



Как сообщалось, в Украине строительство новых многоэтажек уже невозможно без обустройства современных защитных сооружений. Президент подписал закон, который обязывает девелоперов интегрировать надежные укрытия в проектную документацию еще на старте планирования.

Также мы рассказывали, что несмотря на сложные военные условия и дефицит инвестиций, украинский рынок новостроек в 2025 году проявил удивительную устойчивость. Застройщики не просто удержали позиции, но и запустили реализацию 214 новых проектов, причем основная активность сместилась в довольно неожиданные регионы.

Частые вопросы

Сколько времени строится многоэтажка в Украине?

Возведение дома на 10-16 этажей обычно длится от 1,5 до 2,5 лет. Около 6 месяцев занимает "нулевой" цикл, год — монолит и стены, еще полгода — фасад и коммуникации. В 2026 году на сроки существенно влияет наличие автономного питания и обязательных железобетонных укрытий.

Какова последовательность ремонта в новостройке?

Сначала разработайте проект и демонтируйте лишние перегородки. Далее — "грязная" база: разводка электрики, труб, установка инсталляций и штукатурка. После стяжки пола и шпаклевки стен переходите к чистовой отделке: плитке, ламинату, покраске и монтажу освещения.