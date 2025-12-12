Право собственности на жилье — какие данные надо проверить украинцам перед праздниками

Женщина с документами. Фото: Freepik

Перед долгожданными зимними праздниками, когда мысли заняты подарками и праздничным меню, многие забывают о важных юридических делах. Однако, именно право собственности на жилье — это то, что требует внимания, чтобы обеспечить спокойный отдых и избежать неприятных "сюрпризов" в новом году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы нужно проверить владельцам недвижимости перед праздниками.

Документы о праве собственности на жилье

Люди обычно уверены, что с документами все в порядке, ведь они лежат в шкафу годами. Но когда достаешь их и начинаешь сверять, иногда находишь неточности. У кого-то в договоре купли-продажи записана старая фамилия, у кого-то — технические данные жилья уже давно изменились.

"Право собственности возникает на основаниях, не запрещенных законом", — сказано в Гражданском кодексе.

Но чтобы это право работало без препятствий, основание должно быть оформлено правильно. Поэтому иногда лучше несколько минут не полениться и сверить каждую строчку.

Здесь же многие проверяют и саму актуальность данных в реестре. Некоторые владельцы находят ошибки случайно: другая буква в ФИО, не тот адрес или отсутствует обновление после получения наследства.

Проверка обременений недвижимости

Ключевой момент в проверке — это выяснение, не имеет ли ваше жилье каких-либо обременений. Обременениями могут быть арест, запрет отчуждения (например, из-за ипотеки или судебного спора), налоговый залог или другие ограничения.

Основной инструмент для проверки — Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Этот реестр является публичным (с определенными ограничениями по персональным данным) и дает возможность проверить, кто является реальным владельцем имущества и наложены ли на него какие-либо обременения.

Закон "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" напоминает: все внесенные сведения имеют юридические последствия. А значит, их актуальность — это ваша безопасность.

В таких случаях люди обычно проверяют и другие риски. Например, нет ли давних решений суда, которые могли бы повлиять на возможность распоряжаться имуществом.

Есть ли долги за коммуналку

К коммуналке относятся по-разному: кто-то платит всегда вовремя, а кто-то откладывает. Но перед праздниками стоит хотя бы раз заглянуть в счета и проверить их внимательнее. Бывает, что долг "намотался" из-за неправильных показателей или технической ошибки.

А потом нотариус при сделке просит справку — и начинается поиск квитанций в ящиках. Лучше пройтись по платежам сейчас и успокоить себя.

Актуальные данные владельца в реестре

Еще один момент, из-за которого многие сталкиваются с проблемами, — разные данные в документах и в реестре. Важно, чтобы все персональные данные владельца (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) в реестрах были абсолютно идентичны данным в паспорте и других документах.

Незначительная ошибка (одна буква, лишняя запятая) может привести к блокировке операций с имуществом. Также надо обратить внимание на соответствие адресов и технических характеристик жилья.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать, если обнаружили ошибки при регистрации недвижимости. Также сообщалось, как во время военного положения зарегистрировать право собственности на жилье.