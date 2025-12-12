Видео
Україна
Видео

Право собственности на жилье — что проверить перед праздниками

Право собственности на жилье — что проверить перед праздниками

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 20:12
Право собственности на жилье — какие данные надо проверить украинцам перед праздниками
Женщина с документами. Фото: Freepik

Перед долгожданными зимними праздниками, когда мысли заняты подарками и праздничным меню, многие забывают о важных юридических делах. Однако, именно право собственности на жилье — это то, что требует внимания, чтобы обеспечить спокойный отдых и избежать неприятных "сюрпризов" в новом году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы нужно проверить владельцам недвижимости перед праздниками.

Читайте также:

Документы о праве собственности на жилье

Люди обычно уверены, что с документами все в порядке, ведь они лежат в шкафу годами. Но когда достаешь их и начинаешь сверять, иногда находишь неточности. У кого-то в договоре купли-продажи записана старая фамилия, у кого-то — технические данные жилья уже давно изменились.

"Право собственности возникает на основаниях, не запрещенных законом", — сказано в Гражданском кодексе.

Но чтобы это право работало без препятствий, основание должно быть оформлено правильно. Поэтому иногда лучше несколько минут не полениться и сверить каждую строчку.

Здесь же многие проверяют и саму актуальность данных в реестре. Некоторые владельцы находят ошибки случайно: другая буква в ФИО, не тот адрес или отсутствует обновление после получения наследства.

Проверка обременений недвижимости

Ключевой момент в проверке — это выяснение, не имеет ли ваше жилье каких-либо обременений. Обременениями могут быть арест, запрет отчуждения (например, из-за ипотеки или судебного спора), налоговый залог или другие ограничения.

Основной инструмент для проверки — Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Этот реестр является публичным (с определенными ограничениями по персональным данным) и дает возможность проверить, кто является реальным владельцем имущества и наложены ли на него какие-либо обременения.

Закон "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" напоминает: все внесенные сведения имеют юридические последствия. А значит, их актуальность — это ваша безопасность.

В таких случаях люди обычно проверяют и другие риски. Например, нет ли давних решений суда, которые могли бы повлиять на возможность распоряжаться имуществом.

Есть ли долги за коммуналку

К коммуналке относятся по-разному: кто-то платит всегда вовремя, а кто-то откладывает. Но перед праздниками стоит хотя бы раз заглянуть в счета и проверить их внимательнее. Бывает, что долг "намотался" из-за неправильных показателей или технической ошибки.

А потом нотариус при сделке просит справку — и начинается поиск квитанций в ящиках. Лучше пройтись по платежам сейчас и успокоить себя.

Актуальные данные владельца в реестре

Еще один момент, из-за которого многие сталкиваются с проблемами, — разные данные в документах и в реестре. Важно, чтобы все персональные данные владельца (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) в реестрах были абсолютно идентичны данным в паспорте и других документах.

Незначительная ошибка (одна буква, лишняя запятая) может привести к блокировке операций с имуществом. Также надо обратить внимание на соответствие адресов и технических характеристик жилья.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать, если обнаружили ошибки при регистрации недвижимости. Также сообщалось, как во время военного положения зарегистрировать право собственности на жилье.

праздники недвижимость жилье документы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
