Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Право власності на житло — що треба перевірити перед святами

Право власності на житло — що треба перевірити перед святами

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 20:12
Право власності на житло — які дані треба перевірити українцям перед святами
Жінка з документами. Фото: Freepik

Перед довгоочікуваними зимовими святами, коли думки зайняті подарунками та святковим меню, багато хто забуває про важливі юридичні справи. Проте, саме право власності на житло — це те, що потребує уваги, аби забезпечити спокійний відпочинок та уникнути неприємних "сюрпризів" у новому році. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи потрібно перевірити власникам нерухомості перед святами.

Реклама
Читайте також:

Документи про право власності на житла

Люди зазвичай впевнені, що з документами все гаразд, адже вони лежать у шафі роками. Та коли дістаєш їх і починаєш звіряти, інколи знаходиш неточності. У когось у договорі купівлі-продажу записано старе прізвище, у когось — технічні дані житла вже давно змінилися. 

"Право власності виникає з підстав, що не заборонені законом", — зазначено у Цивільному кодексі

Але щоб це право працювало без перешкод, підстава має бути оформлена правильно. Тож інколи краще кілька хвилин не полінуватися і звірити кожен рядок.

Тут же багато хто перевіряє і саму актуальність даних у реєстрі. Деякі власники знаходять помилки випадково: інша літера у ПІБ, не та адреса або відсутнє оновлення після отримання спадщини.

Перевірка обтяжень нерухомості 

Ключовий момент у перевірці — це з’ясування, чи не має ваше житло якихось обтяжень. Обтяженнями можуть бути арешт, заборона відчуження (наприклад, через іпотеку чи судовий спір), податкова застава чи інші обмеження.

Основний інструмент для перевірки — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Цей реєстр є публічним (з певними обмеженнями щодо персональних даних) і дає можливість перевірити, хто є реальним власником майна та чи накладені на нього будь-які обтяження.

Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" нагадує: усі внесені відомості мають юридичні наслідки. А значить, їхня актуальність — це ваша безпека.

У таких випадках люди зазвичай перевіряють і інші ризики. Наприклад, чи немає давніх рішень суду, які могли б вплинути на можливість розпоряджатися майном.

Чи є борги за комуналку

До комуналки ставляться по-різному: хтось платить завжди вчасно, а хтось відкладає. Але перед святами варто бодай раз заглянути у рахунки й перевірити їх уважніше. Буває, що борг "намотався" через неправильні показники або технічну помилку. 

А потім нотаріус під час угоди просить довідку — і починається пошук квитанцій у шухлядах. Краще пройтися по платежах зараз і заспокоїти себе.

Актуальні дані власника в реєстрі

Ще один момент, через який багато хто зіштовхується з проблемами, — різні дані в документах і в реєстрі. Надзвичайно важливо, щоб усі персональні дані власника (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) у реєстрах були абсолютно ідентичними даним у паспорті та інших документах. 

Незначна помилка (одна буква, зайва кома) може призвести до блокування операцій з майном. Також треба звернути увагу на відповідність адрес та технічних характеристик житла.

Раніше ми розповідали, що треба робити, якщо виявили помилки під час реєстрації нерухомості. Також повідомлялось, як під час воєнного стану зареєструвати право власності на житло.

свята нерухомість житло документи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації