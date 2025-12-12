Право власності на житло — які дані треба перевірити українцям перед святами

Жінка з документами. Фото: Freepik

Перед довгоочікуваними зимовими святами, коли думки зайняті подарунками та святковим меню, багато хто забуває про важливі юридичні справи. Проте, саме право власності на житло — це те, що потребує уваги, аби забезпечити спокійний відпочинок та уникнути неприємних "сюрпризів" у новому році.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи потрібно перевірити власникам нерухомості перед святами.

Документи про право власності на житла

Люди зазвичай впевнені, що з документами все гаразд, адже вони лежать у шафі роками. Та коли дістаєш їх і починаєш звіряти, інколи знаходиш неточності. У когось у договорі купівлі-продажу записано старе прізвище, у когось — технічні дані житла вже давно змінилися.

"Право власності виникає з підстав, що не заборонені законом", — зазначено у Цивільному кодексі.

Але щоб це право працювало без перешкод, підстава має бути оформлена правильно. Тож інколи краще кілька хвилин не полінуватися і звірити кожен рядок.

Тут же багато хто перевіряє і саму актуальність даних у реєстрі. Деякі власники знаходять помилки випадково: інша літера у ПІБ, не та адреса або відсутнє оновлення після отримання спадщини.

Перевірка обтяжень нерухомості

Ключовий момент у перевірці — це з’ясування, чи не має ваше житло якихось обтяжень. Обтяженнями можуть бути арешт, заборона відчуження (наприклад, через іпотеку чи судовий спір), податкова застава чи інші обмеження.

Основний інструмент для перевірки — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Цей реєстр є публічним (з певними обмеженнями щодо персональних даних) і дає можливість перевірити, хто є реальним власником майна та чи накладені на нього будь-які обтяження.

Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" нагадує: усі внесені відомості мають юридичні наслідки. А значить, їхня актуальність — це ваша безпека.

У таких випадках люди зазвичай перевіряють і інші ризики. Наприклад, чи немає давніх рішень суду, які могли б вплинути на можливість розпоряджатися майном.

Чи є борги за комуналку

До комуналки ставляться по-різному: хтось платить завжди вчасно, а хтось відкладає. Але перед святами варто бодай раз заглянути у рахунки й перевірити їх уважніше. Буває, що борг "намотався" через неправильні показники або технічну помилку.

А потім нотаріус під час угоди просить довідку — і починається пошук квитанцій у шухлядах. Краще пройтися по платежах зараз і заспокоїти себе.

Актуальні дані власника в реєстрі

Ще один момент, через який багато хто зіштовхується з проблемами, — різні дані в документах і в реєстрі. Надзвичайно важливо, щоб усі персональні дані власника (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) у реєстрах були абсолютно ідентичними даним у паспорті та інших документах.

Незначна помилка (одна буква, зайва кома) може призвести до блокування операцій з майном. Також треба звернути увагу на відповідність адрес та технічних характеристик житла.

Раніше ми розповідали, що треба робити, якщо виявили помилки під час реєстрації нерухомості. Також повідомлялось, як під час воєнного стану зареєструвати право власності на житло.