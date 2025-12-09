Оформление права собственности на недвижимость во время военного положения — какие существуют нюансы

Мужчина и женщина изучают документы. Фото: Freepik

Полномасштабная война в корне изменила порядок регистрации и оформления прав собственности на объекты недвижимости в Украине. С целью обеспечения безопасности законных владельцев от неправомерных посягательств, государство ввело ряд ограничений и правил, касающихся работы реестров, нотариата и процедур оформления необходимых документов.

Право собственности является юридическим подтверждением владения имуществом, что позволяет владельцу управлять недвижимостью любым законным способом, отмечают специалисты компании Dozvil. Это касается дарения, продажи, наследования, аренды или передачи в залог.

Подтверждением права являются документы, внесенные в государственный реестр. К основным документам относятся:

нотариальные договоры;

выписка из реестра вещных прав;

свидетельство о наследстве;

судебные решения;

государственные акты на землю.

Оформление права собственности на недвижимость во время войны

Процедуры зависят от типа имущества и обстоятельств. Больше всего изменений коснулось новостроек и случаев, когда документы утеряны из-за боевых действий.

Оформление вновь построенных объектов недвижимости

После завершения строительства владельцу нужно иметь:

документы на земельный участок;

технический паспорт;

декларацию или сертификат готовности;

заявление к регистратору или нотариусу.

"В военный период государство упростило регистрацию социальных и жилых объектов, чтобы ускорить введение их в эксплуатацию", — отмечают специалисты.

Переоформление недвижимости между собственниками

Передачей имущества занимается нотариус, который удостоверяет договор и проводит регистрацию. Владелец обязан показать правоустанавливающие документы и технические материалы на объект.

Оформление наследства в военное время

У многих наследников не было возможности обратиться к нотариусу вовремя. Закон позволяет восстановить сроки, если они пропущены из-за эвакуации, оккупации или потери документов.

Процесс включает подачу заявления нотариусу, при необходимости — обращение в суд и получение свидетельства с одновременной регистрацией имущества.

Восстановление документов на недвижимость после потери

Потерянный пакет документов можно восстановить, ведь право собственности не исчезает.

Обычно процесс состоит из:

получения справок о месте жительства;

обращение к регистратору за информацией из реестра;

получения дубликата в соответствующем органе;

подача заявления в суд, если необходимо установить юридический факт.

Принудительное отчуждение имущества в военный период

Государство имеет право изымать имущество для оборонных нужд, но только на основании решений военного командования и военных администраций. Владелец получает акт об изъятии и может требовать компенсацию. Если ее не выплачивают добровольно, вопрос решается в суде.

Как сообщалось, многие владельцы жилья (квартир и домов) до сих пор владеют имущественными правами, которые подтверждаются исключительно записями в архивных документах Бюро технической инвентаризации (БТИ), выданными до 2013 года. Хотя эти сведения и не были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, юридическая сила таких документов сохраняется.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы продолжают обрабатывать земельные участки, которые юридически не оформлены как частная собственность. В связи с этим, особенно в условиях военного положения, актуализируется вопрос о возможности изъятия таких неприватизированных огородов.