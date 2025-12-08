Видео
Главная Рынок недвижимости Право собственности на жилье — какой документ получают владельцы

Право собственности на жилье — какой документ получают владельцы

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 20:08
Свидетельство о праве собственности или выписка из реестра — что должно быть у владельца недвижимости
Женщина с документами. Фото: Freepik

Многие украинцы до сих пор пытаются выяснить, где получить свидетельство о праве собственности на недвижимость. И хотя этот документ знаком миллионам, уже несколько лет он не выдается.

Его полностью заменил извлечение из Государственного реестра вещных прав, который содержит актуальные сведения о любом объекте недвижимости, подчеркивают специалисты сервиса Advokat market.

Читайте также:

Когда отменили свидетельство о праве собственности на недвижимость

До 2016 года в Украине свидетельство оставалось основным доказательством того, что жилье принадлежит именно вам. Его выдавали при приватизации, заключении договора купли-продажи или оформлении наследства. На бланке указывали владельца, характеристики объекта и ставили подпись и печать.

После запуска обновленной редакции Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" система госрегистрации перешла в электронный формат. С 1 января 2016 года бумажные свидетельства перестали оформлять, а все данные теперь хранятся в едином цифровом реестре.

Что делать, если у вас есть старое свидетельство

Документ не утратил силу. Он подтверждает право собственности, однако при любых юридических действиях нотариус использует не его, а информацию из реестра.

Именно поэтому вам все равно будут выдавать извлечение, которое показывает состояние объекта на текущую дату.

В практических ситуациях выписка нужна, если вы планируете:

  • продавать или дарить недвижимость;
  • оформлять наследство;
  • подавать документы на ипотеку.

Что содержит выписка из реестра прав на недвижимость

Это официальная справка из электронной базы, где собраны все записи о владельцах и их объектах. Документ содержит ключевую информацию:

  • адрес и характеристики недвижимости;
  • дату и время регистрации права собственности;
  • основание возникновения права;
  • данные владельцев;
  • информацию об обременениях или арестах.

"Выписка не "одноразовая": ее можно заказать в любое время, и она всегда показывает самые свежие данные", — отмечают юристы.

Как получить выписку из реестра прав

Владельцам доступны четыре способа:

  • у нотариуса;
  • в ближайшем Центре предоставления административных услуг;
  • онлайн через портал Минюста;
  • онлайн в приложении или на сайте "Дії".

В сервисных центрах выдают бумажную выписку, а онлайн — электронный документ с QR-кодом. Его юридическая сила подтверждена, поэтому электронная форма приравнивается к бумажной.

Как сообщалось, право собственности на недвижимое имущество в Украине сохранит свою важность как гарантия стабильности для граждан, однако в 2026 году все еще будет существовать реальная угроза его потери. Абсолютной защиты не может гарантировать даже идеальный комплект документов, поскольку законодательство прямо предусматривает возможность аннулирования регистрации.

Также мы рассказывали, что распространенной ошибкой в Украине является отождествление регистрации места жительства (так называемой "прописки") с правом собственности на жилье. На самом деле, сам факт "прописки" не предоставляет лицу никакой доли в квартире и не делает его автоматически совладельцем. Регистрация является лишь административной процедурой.

