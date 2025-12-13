Право собственности на жилье — почему в 2026 году владельцы недвижимости могут потерять свое имущество

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Вопрос возможности потери права собственности в 2026 году беспокоит многих владельцев недвижимости. Хотя Конституция Украины гарантирует неприкосновенность частной собственности, практика показывает: существуют ситуации, когда государство или другие лица могут добиться ее изъятия. Самое важное - понимать механизмы таких процессов и следить за изменениями законодательства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда в 2026 году хозяевам недвижимости грозит потеря права собственности.

Принудительное отчуждение недвижимости для общественных нужд

Это один из немногих случаев, когда государство действительно может забрать имущество.

"Отчуждение допускается только при условии предварительного и полного возмещения стоимости имущества", — говорится в законе "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".

Если участок нужен для дороги, оборонного объекта или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, процедуру запускают только после оценки и согласия или через суд. Процесс длится долго, но компенсация — обязательная составляющая.

Потеря квартиры или дома из-за долгов

В 2026 году риски для должников возрастут, ведь ограничения, связанные с военным положением, постепенно будут прекращать действие. Закон "Об ипотеке" позволяет банку обратить взыскание, если жилье является предметом залога.

Исполнительная служба также может инициировать продажу недвижимости, когда:

долг превышает 20 минимальных зарплат;

другие способы взыскания не дали результата;

есть действующее решение суда.

После завершения мораториев банки и исполнители активизируют процедуры, поэтому долги стоит закрывать заранее.

Риск признания договора купли-продажи недействительным

Даже честный покупатель может потерять жилье, если в цепи предыдущих продаж были нарушения. Статьи 215-236 Гражданского кодекса регулируют основания недействительности сделок.

Суд может отменить договор, если:

один из продавцов не имел права отчуждать имущество;

подделаны документы;

отсутствовало согласие опекунского совета;

участие принимал недееспособный собственник.

В таком случае добросовестный покупатель имеет право только на возмещение убытков от недобросовестной стороны.

Конфискация имущества по уголовным делам

Это самая жесткая форма потери права собственности на недвижимость. Уголовный кодекс определяет ее как дополнительное наказание.

Компенсация здесь не предусмотрена, ведь имущество изымают в связи с совершенным преступлением. Применяется исключительно по решению суда.

Переход недвижимости в статус бесхозной

Если владелец годами не пользуется имуществом, оно может быть взято на учет как бесхозное. После года ожидания и отсутствия заявлений от владельца его могут передать общине.

Дополнительно действует статья 344 ГКУ: лицо, которое открыто владеет недвижимостью 10 лет, может оформить право собственности по приобретательной давности. Это угроза для тех, кто забыл о старых домах или земле.

