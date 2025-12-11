Сколько стоит выписка из реестра вещных прав на недвижимое имущество — цены в Украине

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество — это официальный документ, подтверждающий право собственности на квартиру, дом, земельный участок или другой объект. Это справка из электронной базы, где хранятся все записи о недвижимости и ее владельцах.

Такая выписка нужна для оформления сделок, проверки обременений или для личных нужд. В документе указываются основные данные об объекте:

характеристика недвижимости: адрес, площадь, целевое назначение;

дата и время государственной регистрации;

документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.);

ФИО и идентификационный код владельца;

информация об обременениях (ипотека, арест, судебное решение).

"Эти данные делают выписку полностью официальной и позволяют проверить историю объекта", — отмечают эксперты портала Advokat Market.

Как получить выписку из реестра вещных прав

В 2025 году доступны четыре основных способа:

Через нотариуса — бумажный документ, сразу во время сделки. В Центре предоставления административных услуг — бумажная выписка, обычно выдают в течение дня. Онлайн через сайт Минюста — электронный файл с QR-кодом. Онлайн через портал "Дія" — электронная справка формируется за несколько минут.

Электронная выписка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная, если содержит все реквизиты.

Сколько стоит выписка из реестра

Стоимость выдачи документа состоит из административного сбора и дополнительных расходов.

Административный сбор в 2025 году:

бумажная выписка (ЦПАУ) — 0,025 прожиточного минимума = 80 грн;

электронная выписка (Минюст или Дія) — 0,0125 прожиточного минимума = 40 грн.

Дополнительные расходы:

услуги нотариуса (для нотариального оформления);

банковская комиссия при оплате карточкой;

региональные различия стоимости услуг нотариусов.

Таким образом цены на оформление выписки составляют:

онлайн (Минюст или Дія) — 40 грн + комиссия банка;

через ЦПАУ — 80 грн;

через нотариуса — примерно 300-500 грн.

Для личных нужд удобнее всего заказывать онлайн, а для сделок с недвижимостью лучше воспользоваться нотариусом.

Отметим, что существуют случаи, когда право собственности на недвижимость может быть аннулировано.

Также мы рассказывали, что делать, если право собственности на ваше жилье было зафиксировано только в старых архивах БТИ до 2013 года, и эти данные отсутствуют в современном Государственном реестре.