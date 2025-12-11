Сколько стоит выписка из реестра вещных прав на недвижимое имущество — цены в Украине

Право собственности на жилье — сколько стоит выписка из реестра
Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество — это официальный документ, подтверждающий право собственности на квартиру, дом, земельный участок или другой объект. Это справка из электронной базы, где хранятся все записи о недвижимости и ее владельцах.
Такая выписка нужна для оформления сделок, проверки обременений или для личных нужд. В документе указываются основные данные об объекте:
- характеристика недвижимости: адрес, площадь, целевое назначение;
- дата и время государственной регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.);
- ФИО и идентификационный код владельца;
- информация об обременениях (ипотека, арест, судебное решение).
"Эти данные делают выписку полностью официальной и позволяют проверить историю объекта", — отмечают эксперты портала Advokat Market.
Как получить выписку из реестра вещных прав
В 2025 году доступны четыре основных способа:
- Через нотариуса — бумажный документ, сразу во время сделки.
- В Центре предоставления административных услуг — бумажная выписка, обычно выдают в течение дня.
- Онлайн через сайт Минюста — электронный файл с QR-кодом.
- Онлайн через портал "Дія" — электронная справка формируется за несколько минут.
Электронная выписка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная, если содержит все реквизиты.
Сколько стоит выписка из реестра
Стоимость выдачи документа состоит из административного сбора и дополнительных расходов.
Административный сбор в 2025 году:
- бумажная выписка (ЦПАУ) — 0,025 прожиточного минимума = 80 грн;
- электронная выписка (Минюст или Дія) — 0,0125 прожиточного минимума = 40 грн.
Дополнительные расходы:
- услуги нотариуса (для нотариального оформления);
- банковская комиссия при оплате карточкой;
- региональные различия стоимости услуг нотариусов.
Таким образом цены на оформление выписки составляют:
- онлайн (Минюст или Дія) — 40 грн + комиссия банка;
- через ЦПАУ — 80 грн;
- через нотариуса — примерно 300-500 грн.
Для личных нужд удобнее всего заказывать онлайн, а для сделок с недвижимостью лучше воспользоваться нотариусом.
