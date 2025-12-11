Видео
Право собственности на жилье — сколько стоит выписка из реестра

Дата публикации 11 декабря 2025 20:12
Сколько стоит выписка из реестра вещных прав на недвижимое имущество — цены в Украине
ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество — это официальный документ, подтверждающий право собственности на квартиру, дом, земельный участок или другой объект. Это справка из электронной базы, где хранятся все записи о недвижимости и ее владельцах.

Такая выписка нужна для оформления сделок, проверки обременений или для личных нужд. В документе указываются основные данные об объекте:

  • характеристика недвижимости: адрес, площадь, целевое назначение;
  • дата и время государственной регистрации;
  • документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.);
  • ФИО и идентификационный код владельца;
  • информация об обременениях (ипотека, арест, судебное решение).

"Эти данные делают выписку полностью официальной и позволяют проверить историю объекта", — отмечают эксперты портала Advokat Market.

Как получить выписку из реестра вещных прав

В 2025 году доступны четыре основных способа:

  1. Через нотариуса — бумажный документ, сразу во время сделки.
  2. В Центре предоставления административных услуг — бумажная выписка, обычно выдают в течение дня.
  3. Онлайн через сайт Минюста — электронный файл с QR-кодом.
  4. Онлайн через портал "Дія" — электронная справка формируется за несколько минут.

Электронная выписка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная, если содержит все реквизиты.

Сколько стоит выписка из реестра

Стоимость выдачи документа состоит из административного сбора и дополнительных расходов.

Административный сбор в 2025 году:

  • бумажная выписка (ЦПАУ) — 0,025 прожиточного минимума = 80 грн;
  • электронная выписка (Минюст или Дія) — 0,0125 прожиточного минимума = 40 грн.

Дополнительные расходы:

  • услуги нотариуса (для нотариального оформления);
  • банковская комиссия при оплате карточкой;
  • региональные различия стоимости услуг нотариусов.

Таким образом цены на оформление выписки составляют:

  • онлайн (Минюст или Дія) — 40 грн + комиссия банка;
  • через ЦПАУ — 80 грн;
  • через нотариуса — примерно 300-500 грн.

Для личных нужд удобнее всего заказывать онлайн, а для сделок с недвижимостью лучше воспользоваться нотариусом.

Отметим, что существуют случаи, когда право собственности на недвижимость может быть аннулировано.

Также мы рассказывали, что делать, если право собственности на ваше жилье было зафиксировано только в старых архивах БТИ до 2013 года, и эти данные отсутствуют в современном Государственном реестре.

земля недвижимость документы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
