Україна
Головна Ринок нерухомості Право власності на нерухомість — скільки коштує витяг з реєстру

Право власності на нерухомість — скільки коштує витяг з реєстру

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 20:12
Скільки коштує витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно — ціни в Україні
ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — це офіційний документ, який підтверджує право власності на квартиру, будинок, земельну ділянку або інший об’єкт. Це довідка з електронної бази, де зберігаються всі записи про нерухомість та її власників. 

Такий витяг потрібен для оформлення угод, перевірки обтяжень або для особистих потреб. У документі зазначаються основні дані про об’єкт:

Читайте також:
  • характеристика нерухомості: адреса, площа, цільове призначення;
  • дата та час державної реєстрації;
  • документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо);
  • ПІБ та ідентифікаційний код власника;
  • інформація про обтяження (іпотека, арешт, судове рішення).

"Ці дані роблять витяг повністю офіційним і дозволяють перевірити історію об’єкта", — зазначають експерти порталу Advokat Market.

Як отримати витяг з реєстру речових прав

У 2025 році доступні чотири основні способи:

  1. Через нотаріуса — паперовий документ, одразу під час угоди.
  2. У Центрі надання адміністративних послуг— паперовий витяг, зазвичай видають протягом дня.
  3. Онлайн через сайт Мін’юсту — електронний файл з QR-кодом.
  4. Онлайн через портал "Дія" — електронна довідка формується за кілька хвилин.

Електронний витяг має ту ж юридичну силу, що й паперовий, якщо містить усі реквізити.

Скільки коштує витяг з реєстру

Вартість видачі документу складається з адміністративного збору та додаткових витрат.

Адміністративний збір у 2025 році:

  • паперовий витяг (ЦНАП) — 0,025 прожиткового мінімуму = 80 грн;
  • електронний витяг (Мін’юст або Дія) — 0,0125 прожиткового мінімуму = 40 грн.

Додаткові витрати:

  • послуги нотаріуса (для нотаріального оформлення);
  • банківська комісія при оплаті карткою;
  • регіональні відмінності вартості послуг нотаріусів.

Таким чином ціни на оформлення витяг становлять:

  • онлайн (Мін’юст або Дія) — 40 грн + комісія банку;
  • через ЦНАП — 80 грн;
  • через нотаріуса — приблизно 300-500 грн.

Для особистих потреб найзручніше замовляти онлайн, а для угод з нерухомістю краще скористатися нотаріусом.

Зазначимо, що існують випадки, коли право власності на нерухомість може бути анульоване.

Також ми розповідали, що робити, якщо право власності на ваше житло було зафіксоване лише в старих архівах БТІ до 2013 року, і ці дані відсутні в сучасному Державному реєстрі.

земля нерухомість документи квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
