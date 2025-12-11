Скільки коштує витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно — ціни в Україні

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — це офіційний документ, який підтверджує право власності на квартиру, будинок, земельну ділянку або інший об’єкт. Це довідка з електронної бази, де зберігаються всі записи про нерухомість та її власників.

Такий витяг потрібен для оформлення угод, перевірки обтяжень або для особистих потреб. У документі зазначаються основні дані про об’єкт:

Реклама

Читайте також:

характеристика нерухомості: адреса, площа, цільове призначення;

дата та час державної реєстрації;

документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо);

ПІБ та ідентифікаційний код власника;

інформація про обтяження (іпотека, арешт, судове рішення).

"Ці дані роблять витяг повністю офіційним і дозволяють перевірити історію об’єкта", — зазначають експерти порталу Advokat Market.

Як отримати витяг з реєстру речових прав

У 2025 році доступні чотири основні способи:

Через нотаріуса — паперовий документ, одразу під час угоди. У Центрі надання адміністративних послуг— паперовий витяг, зазвичай видають протягом дня. Онлайн через сайт Мін’юсту — електронний файл з QR-кодом. Онлайн через портал "Дія" — електронна довідка формується за кілька хвилин.

Електронний витяг має ту ж юридичну силу, що й паперовий, якщо містить усі реквізити.

Скільки коштує витяг з реєстру

Вартість видачі документу складається з адміністративного збору та додаткових витрат.

Адміністративний збір у 2025 році:

паперовий витяг (ЦНАП) — 0,025 прожиткового мінімуму = 80 грн;

електронний витяг (Мін’юст або Дія) — 0,0125 прожиткового мінімуму = 40 грн.

Додаткові витрати:

послуги нотаріуса (для нотаріального оформлення);

банківська комісія при оплаті карткою;

регіональні відмінності вартості послуг нотаріусів.

Таким чином ціни на оформлення витяг становлять:

онлайн (Мін’юст або Дія) — 40 грн + комісія банку;

через ЦНАП — 80 грн;

через нотаріуса — приблизно 300-500 грн.

Для особистих потреб найзручніше замовляти онлайн, а для угод з нерухомістю краще скористатися нотаріусом.

Зазначимо, що існують випадки, коли право власності на нерухомість може бути анульоване.

Також ми розповідали, що робити, якщо право власності на ваше житло було зафіксоване лише в старих архівах БТІ до 2013 року, і ці дані відсутні в сучасному Державному реєстрі.