Скільки коштує витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно — ціни в Україні

Право власності на нерухомість — скільки коштує витяг з реєстру
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — це офіційний документ, який підтверджує право власності на квартиру, будинок, земельну ділянку або інший об’єкт. Це довідка з електронної бази, де зберігаються всі записи про нерухомість та її власників.
Такий витяг потрібен для оформлення угод, перевірки обтяжень або для особистих потреб. У документі зазначаються основні дані про об’єкт:
- характеристика нерухомості: адреса, площа, цільове призначення;
- дата та час державної реєстрації;
- документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо);
- ПІБ та ідентифікаційний код власника;
- інформація про обтяження (іпотека, арешт, судове рішення).
"Ці дані роблять витяг повністю офіційним і дозволяють перевірити історію об’єкта", — зазначають експерти порталу Advokat Market.
Як отримати витяг з реєстру речових прав
У 2025 році доступні чотири основні способи:
- Через нотаріуса — паперовий документ, одразу під час угоди.
- У Центрі надання адміністративних послуг— паперовий витяг, зазвичай видають протягом дня.
- Онлайн через сайт Мін’юсту — електронний файл з QR-кодом.
- Онлайн через портал "Дія" — електронна довідка формується за кілька хвилин.
Електронний витяг має ту ж юридичну силу, що й паперовий, якщо містить усі реквізити.
Скільки коштує витяг з реєстру
Вартість видачі документу складається з адміністративного збору та додаткових витрат.
Адміністративний збір у 2025 році:
- паперовий витяг (ЦНАП) — 0,025 прожиткового мінімуму = 80 грн;
- електронний витяг (Мін’юст або Дія) — 0,0125 прожиткового мінімуму = 40 грн.
Додаткові витрати:
- послуги нотаріуса (для нотаріального оформлення);
- банківська комісія при оплаті карткою;
- регіональні відмінності вартості послуг нотаріусів.
Таким чином ціни на оформлення витяг становлять:
- онлайн (Мін’юст або Дія) — 40 грн + комісія банку;
- через ЦНАП — 80 грн;
- через нотаріуса — приблизно 300-500 грн.
Для особистих потреб найзручніше замовляти онлайн, а для угод з нерухомістю краще скористатися нотаріусом.
Зазначимо, що існують випадки, коли право власності на нерухомість може бути анульоване.
Також ми розповідали, що робити, якщо право власності на ваше житло було зафіксоване лише в старих архівах БТІ до 2013 року, і ці дані відсутні в сучасному Державному реєстрі.
Читайте Новини.LIVE!