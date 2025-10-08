Кто является владельцем земли под частным домом — правила и ограничения в 2025 году

Дом среди деревьев. Фото: Freepik

В Украине уже несколько лет действует принцип, который изменил подход к собственности на землю и жилье. Если раньше дом и участок могли принадлежать разным людям, то теперь, согласно закону, они считаются единым объектом. То есть покупая частный дом, человек автоматически приобретает право собственности или пользования землей под ним.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о принципе единства земли и недвижимости.

Реклама

Читайте также:

Такой принцип имеет несколько ключевых преимуществ:

Реклама

упрощение процедуры оформления документов;

защита покупателей от потери права пользования участком;

прозрачность операций с недвижимостью.

Благодаря этому система стала более понятной и безопасной для граждан.

Как работает право собственности на землю под домом

Статья 377 Гражданского кодекса Украины определяет, что вместе с приобретением права собственности на дом к новому владельцу переходит и право собственности или пользования земельным участком. В этом случае не меняется его целевое назначение, установленное для предыдущего владельца.

Важно знать, что:

Реклама

земля переходит автоматически - дополнительный договор не нужен;

целевое назначение нельзя менять без отдельной процедуры;

правило действует только для частных домов, а не для многоквартирных.

В случае квартир земля остается в собственности общины или государства, а жители имеют право только на совместное пользование придомовой территорией.

Как украинцы могут приобрести право собственности на землю

Согласно статье 81 Земельного кодекса Украины, граждане могут получить земельный участок в собственность несколькими способами. Самые распространенные из них:

Купля-продажа — заключение договора между собственником и покупателем. Дарение или мена — передача прав безвозмездно или в обмен на другой объект. Приватизация — оформление в собственность участка, уже находившегося в пользовании. Наследование — автоматический переход права после смерти владельца. Безвозмездная передача — получение земли от государства или общины.

Иностранцы могут покупать только земли несельскохозяйственного назначения, то есть те, где расположены объекты недвижимости. Это правило предотвращает спекуляции с украинскими сельхозугодьями.

Переход права собственности на долю земли

Если человек покупает не весь дом, а только его часть, он автоматически получает право и на соответствующую долю земли. Это закреплено в статье 120 Земельного кодекса. То есть каждый совладелец имеет долю земельного участка пропорционально своей доле в доме.

Такие нормы действуют в случаях, когда:

несколько человек владеют одним частным домом;

земля оформлена как совместная собственность;

доля дома передается по договору или по наследству.

Все изменения относительно собственности на здание автоматически влияют и на земельный участок, на котором оно расположено. Это предотвращает конфликты и обеспечивает юридическую согласованность документов.

Почему принцип единства земли и дома важен

До 2022 года часто встречались случаи, когда владелец дома не имел никакого права на землю под ним. Это создавало правовые коллизии, затрудняло продажу или реконструкцию жилья, а иногда — становилось причиной судебных споров.

Теперь ситуация стала более понятной:

владелец дома является полноправным пользователем земли;

документы на участок оформляются вместе с недвижимостью;

невозможно отобрать землю, если право собственности на дом зарегистрировано.

Как сообщалось, вопрос собственности на землю между забором частного дома и дорогой постоянно вызывает горячие споры между гражданами и местными властями в Украине. Несмотря на распространенное мнение, что этот участок принадлежит владельцу дома, обновление законодательства и цифровизация земельных реестров делают этот вопрос особенно актуальным для четкого выяснения прав.

Также мы рассказывали, что кадастровый номер является ключевым элементом для законного существования земельного участка. Эта уникальная последовательность цифр и знаков присваивается земле при ее регистрации и служит ее неизменным идентификатором в государственной системе учета. Без него участок не может иметь юридической силы.