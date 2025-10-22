Как получить свидетельство о праве собственности на жилье в Украине — пошаговая инструкция

Право собственности на квартиру — как получить свидетельство
В Украине каждый гражданин имеет право приватизировать жилье, которым пользуется — квартиру, дом или комнату в общежитии. После завершения этой процедуры человек получает официальный документ — свидетельство о праве собственности, подтверждающее его статус владельца.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как это сделать правильно и без задержек.
Кто может получить свидетельство о собственности
Право обратиться имеют все физические лица — граждане Украины, которые пользуются государственным или коммунальным жильем.
Приватизация проводится бесплатно в пределах установленной нормы — 21 кв. м на человека и дополнительные 10 кв. м на семью. Если жилье превышает норму, за "лишние" метры придется оплатить доплату.
Какие документы нужны для приватизации жилья
Как указано на портале "Дія", чтобы начать процесс, следует собрать стандартный пакет документов:
- заявление на приватизацию жилья;
- копии паспортов или свидетельств о рождении членов семьи;
- копии идентификационных кодов всех лиц, проживающих в квартире;
- документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о браке, рождении и т.д.);
- справку о месте регистрации;
- технический паспорт на жилье;
- ордер на квартиру или комнату;
- документ о неиспользовании жилищных чеков;
- заявление-согласие от временно отсутствующих членов семьи.
Для жителей общежитий перечень дополняется копией договора найма, выпиской из Госреестра вещных прав и медицинской справкой об отсутствии туберкулеза.
Куда обращаться для оформления свидетельства
Подать заявление можно несколькими способами:
- лично в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- через законного представителя по доверенности;
- по почте, отправив документы заказным письмом.
"Рассмотрение заявления длится до 30 календарных дней, после чего орган приватизации принимает решение — выдать свидетельство или отказать", — указано на портале.
Как выглядит свидетельство о праве собственности
После положительного решения гражданин получает документ, где указан адрес жилья, состав совладельцев, доли в собственности и имеющиеся хозяйственные постройки — гаражи, кладовые, сараи и тому подобное. Свидетельство не требует нотариального удостоверения и имеет такую же юридическую силу, как договор купли-продажи.
Все данные о выданном свидетельстве вносятся в специальную регистрационную книгу квартир и домов, принадлежащих гражданам.
Сколько стоит оформление права собственности
Непосредственно приватизация жилья является бесплатной. Однако граждане оплачивают стоимость услуг по оформлению документов, которую устанавливают местные органы власти. Обычно это административный сбор и расходы на изготовление технического паспорта.
После завершения процедуры заявитель может получить свидетельство лично, через представителя или по почте.
Когда могут отказать в выдаче свидетельства
Перед тем как начать процедуру, стоит проверить, не использовали ли вы ранее жилищные чеки, не оформлено ли имущество на кого-то из членов семьи, а также соответствует ли квартира техническим требованиям. Это поможет избежать отказа или задержки.
Причин для отказа может быть несколько:
- подача неполного пакета документов;
- наличие ареста или судебных споров относительно жилья;
- повторное использование права на приватизацию;
- квартира не подлежит приватизации по закону;
- невнесение доплаты за избыточную площадь.
Если отказ признан неправомерным, гражданин имеет право обжаловать решение в Окружном административном суде.
Как сообщалось, служебное жилье — это квартиры или дома, принадлежащие государственным органам (в частности военным) и предоставляются военнослужащим исключительно на период их службы. Такие помещения имеют специальный статус, что делает невозможным их передачу в частную собственность и исключает из обычных правил приватизации.
Также мы рассказывали, что проблема обеспечения жильем в Украине является весьма актуальной. Значительная часть украинцев не владеет собственным жильем, а высокая стоимость аренды часто является непосильной для семей. Чтобы помочь таким гражданам, государство предлагает различные формы поддержки, включая социальное жилье и программы льготного приобретения.
Читайте Новини.LIVE!