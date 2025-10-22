Как получить свидетельство о праве собственности на жилье в Украине — пошаговая инструкция

ЦПАУ в Киеве. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

В Украине каждый гражданин имеет право приватизировать жилье, которым пользуется — квартиру, дом или комнату в общежитии. После завершения этой процедуры человек получает официальный документ — свидетельство о праве собственности, подтверждающее его статус владельца.

Кто может получить свидетельство о собственности

Право обратиться имеют все физические лица — граждане Украины, которые пользуются государственным или коммунальным жильем.

Приватизация проводится бесплатно в пределах установленной нормы — 21 кв. м на человека и дополнительные 10 кв. м на семью. Если жилье превышает норму, за "лишние" метры придется оплатить доплату.

Какие документы нужны для приватизации жилья

Как указано на портале "Дія", чтобы начать процесс, следует собрать стандартный пакет документов:

заявление на приватизацию жилья;

копии паспортов или свидетельств о рождении членов семьи;

копии идентификационных кодов всех лиц, проживающих в квартире;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о браке, рождении и т.д.);

справку о месте регистрации;

технический паспорт на жилье;

ордер на квартиру или комнату;

документ о неиспользовании жилищных чеков;

заявление-согласие от временно отсутствующих членов семьи.

Для жителей общежитий перечень дополняется копией договора найма, выпиской из Госреестра вещных прав и медицинской справкой об отсутствии туберкулеза.

Куда обращаться для оформления свидетельства

Подать заявление можно несколькими способами:

лично в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через законного представителя по доверенности;

по почте, отправив документы заказным письмом.

"Рассмотрение заявления длится до 30 календарных дней, после чего орган приватизации принимает решение — выдать свидетельство или отказать", — указано на портале.

Как выглядит свидетельство о праве собственности

После положительного решения гражданин получает документ, где указан адрес жилья, состав совладельцев, доли в собственности и имеющиеся хозяйственные постройки — гаражи, кладовые, сараи и тому подобное. Свидетельство не требует нотариального удостоверения и имеет такую же юридическую силу, как договор купли-продажи.

Все данные о выданном свидетельстве вносятся в специальную регистрационную книгу квартир и домов, принадлежащих гражданам.

Сколько стоит оформление права собственности

Непосредственно приватизация жилья является бесплатной. Однако граждане оплачивают стоимость услуг по оформлению документов, которую устанавливают местные органы власти. Обычно это административный сбор и расходы на изготовление технического паспорта.

После завершения процедуры заявитель может получить свидетельство лично, через представителя или по почте.

Когда могут отказать в выдаче свидетельства

Перед тем как начать процедуру, стоит проверить, не использовали ли вы ранее жилищные чеки, не оформлено ли имущество на кого-то из членов семьи, а также соответствует ли квартира техническим требованиям. Это поможет избежать отказа или задержки.

Причин для отказа может быть несколько:

подача неполного пакета документов;

наличие ареста или судебных споров относительно жилья;

повторное использование права на приватизацию;

квартира не подлежит приватизации по закону;

невнесение доплаты за избыточную площадь.

Если отказ признан неправомерным, гражданин имеет право обжаловать решение в Окружном административном суде.

