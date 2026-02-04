"Тещиная комната" в хрущевке — что это за помещение и зачем было нужно

Хрущевка в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Советские хрущевки до сих пор удивляют планировками и архитектурными решениями Но есть в этих домах одна загадка, которая до сих пор вызывает жаркие споры — та самая каморка без окон, которую в народе ласково (или не очень) называют "тещиной комнатой".

На самом же деле появление такого пространства имело вполне прагматичные причины и хорошо вписывалось в логику советской жилищной политики, пишет OBOZ.UA.

Реклама

Читайте также:

Для чего проектировали "тещину комнату"

Советские архитекторы руководствовались принципом максимальной пользы из минимальной площади.

По логике того времени, это должна была быть универсальная кладовка. В стране, где царил дефицит, люди привыкли держать дома запасы всего — от мешков с сахаром до старых лыж и банок с огурцами.

Но реальность внесла свои коррективы. Поскольку квадратных метров катастрофически не хватало, а в одной квартире часто ютилось три поколения, эту "темную" комнату начали использовать как спальное место.

"Тещиная комната" в хрущевке. Фото: @callmedemid/TikTok

"Тещиная комната" в хрущевке. Фото: @callmedemid/TikTok

"Тещиная комната" в хрущевке. Фото: @callmedemid/TikTok 1 / 3





Почему комнату назвали тещиной

Название возникло не по архитектурным причинам, а из бытовой иронии. Когда в двухкомнатную квартиру заезжала молодая семья с ребенком, а впоследствии к ним перебиралась бабушка (чаще всего мать жены), ей выделяли тот самый угол без окон.

Свою роль сыграл и советский юмор, где образ тещи стал устойчивым персонажем анекдотов и сатиры. Так название закрепилось и дошло до наших дней.

Как используют "тещину комнату"

Сегодня эти 3-5 метров — настоящий подарок для тех, кто не хочет загромождать основные комнаты. Кто-то делает там идеальную гардеробную, чтобы избавиться от тяжелых шкафов, а кто-то выбивает стену и расширяет гостиную или коридор.

То, что когда-то считалось странным пережитком, сейчас может стать функциональным решением для небольших квартир.

Ранее мы рассказывали, какая деталь на кухне в хрущевках существенно снижает температуру в квартире. А также, почему в хрущевках нет балконов на первых этажах.