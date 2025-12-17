Украинцы в Польше — почему беженцы вынуждены выезжать из государственного жилья

Женщины в комнате. Фото: Freepik

Польша, которая стала главным приютом для миллионов украинцев, постепенно сворачивает программу "коллективной опеки". Государственные центры размещения, которые долгое время были жильем для беглецов от войны, один за другим уходят под замок.

Но это не случайность, а новая государственная стратегия правительства страны, пишет Rzeczpospolita.

Реклама

Читайте также:

Статистика выселения украинцев в Польше

Количество центров коллективного размещения за год существенно сократилось. Если раньше по всей стране работали более тысячи таких объектов, то сейчас их значительно меньше, а количество жителей уменьшается ежемесячно.

Больше всего это ударило по регионам, где украинцы привыкли держаться общинами:

Краков и Малопольша: Количество жителей в госцентрах обвалилось почти вдвое (с 7 до 4 тысяч). Силезия: Здесь ситуация еще более радикальная — вместо 3 тысяч жителей осталось едва 1,7 тысячи.

Для многих это означает не просто смену адреса, а необходимость выйти в "открытый океан" польского рынка недвижимости, где цены часто кусаются, а конкуренция - заоблачная.

Почему Польша изменила правила для беженцев

Логика польского правительства прагматична, хотя и болезненна. Потратив более миллиарда злотых на проживание беженцев, бюджет страны начал испытывать серьезное истощение.

Поскольку война в Украине перешла в фазу затяжного конфликта, польские власти решили: временная защита не может длиться вечно.

Именно поэтому с ноября правила стали более жесткими. Государство фактически отошло от модели длительной бесплатной поддержки.

Кого лишили права на бесплатное проживание

Больше всего тревожит то, что новые требования затронули даже те категории людей, которые ранее считались неприкосновенными. Бесплатную крышу над головой теряют:

многодетные семьи, где детям уже исполнилось 7 лет (государство считает, что это возраст, когда родители могут полноценно работать);

опекуны лиц с инвалидностью, если они получают социальные выплаты;

пенсионеры, которые имеют польские выплаты — теперь за койку в общежитии им придется отдавать по 15 злотых в день.

Как украинцев готовят к самостоятельной жизни

Официальная позиция польских властей заключается в том, что беженцев постепенно подталкивают к самостоятельности. Идея заключается не только в экономии средств, но и в ускорении интеграции: трудоустройстве, аренде жилья на рынке или принятии решения о переезде.

Фактически этот процесс начался еще раньше. После первых трех месяцев бесплатного проживания украинцы должны были оплачивать часть расходов самостоятельно. К середине 2025 года почти половина беженцев уже полностью покрывали расходы на жилье.

Новые правила лишь завершили этот переход, сделав бесплатное проживание исключением, а не нормой.

Отметим, из-за увеличения жалоб на захламленность и шум, в Польше ввели обновленные правила, четко регламентирующие использование балконов в многоквартирных домах. Также мы рассказывали, разрешено ли в Польше ночевать или жить на дачах.