Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Украинцев выселяют из госужилья в Польше — что случилось

Украинцев выселяют из госужилья в Польше — что случилось

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:32
Украинцы в Польше — почему беженцы вынуждены выезжать из государственного жилья
Женщины в комнате. Фото: Freepik

Польша, которая стала главным приютом для миллионов украинцев, постепенно сворачивает программу "коллективной опеки". Государственные центры размещения, которые долгое время были жильем для беглецов от войны, один за другим уходят под замок.

Но это не случайность, а новая государственная стратегия правительства страны, пишет Rzeczpospolita.

Реклама
Читайте также:

Статистика выселения украинцев в Польше

Количество центров коллективного размещения за год существенно сократилось. Если раньше по всей стране работали более тысячи таких объектов, то сейчас их значительно меньше, а количество жителей уменьшается ежемесячно.

Больше всего это ударило по регионам, где украинцы привыкли держаться общинами:

  1. Краков и Малопольша: Количество жителей в госцентрах обвалилось почти вдвое (с 7 до 4 тысяч).
  2. Силезия: Здесь ситуация еще более радикальная — вместо 3 тысяч жителей осталось едва 1,7 тысячи.

Для многих это означает не просто смену адреса, а необходимость выйти в "открытый океан" польского рынка недвижимости, где цены часто кусаются, а конкуренция - заоблачная.

Почему Польша изменила правила для беженцев

Логика польского правительства прагматична, хотя и болезненна. Потратив более миллиарда злотых на проживание беженцев, бюджет страны начал испытывать серьезное истощение.

Поскольку война в Украине перешла в фазу затяжного конфликта, польские власти решили: временная защита не может длиться вечно.

Именно поэтому с ноября правила стали более жесткими. Государство фактически отошло от модели длительной бесплатной поддержки.

Кого лишили права на бесплатное проживание

Больше всего тревожит то, что новые требования затронули даже те категории людей, которые ранее считались неприкосновенными. Бесплатную крышу над головой теряют:

  • многодетные семьи, где детям уже исполнилось 7 лет (государство считает, что это возраст, когда родители могут полноценно работать);
  • опекуны лиц с инвалидностью, если они получают социальные выплаты;
  • пенсионеры, которые имеют польские выплаты — теперь за койку в общежитии им придется отдавать по 15 злотых в день.

Как украинцев готовят к самостоятельной жизни

Официальная позиция польских властей заключается в том, что беженцев постепенно подталкивают к самостоятельности. Идея заключается не только в экономии средств, но и в ускорении интеграции: трудоустройстве, аренде жилья на рынке или принятии решения о переезде.

Фактически этот процесс начался еще раньше. После первых трех месяцев бесплатного проживания украинцы должны были оплачивать часть расходов самостоятельно. К середине 2025 года почти половина беженцев уже полностью покрывали расходы на жилье.

Новые правила лишь завершили этот переход, сделав бесплатное проживание исключением, а не нормой.

Отметим, из-за увеличения жалоб на захламленность и шум, в Польше ввели обновленные правила, четко регламентирующие использование балконов в многоквартирных домах. Также мы рассказывали, разрешено ли в Польше ночевать или жить на дачах.

Польша украинцы беженцы жилье украинцы в Польше
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации