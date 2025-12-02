Продажа квартиры с долгами — разрешены ли в Украине такие сделки

Продажа квартиры с долгами в Украине — что надо знать владельцам
Вопрос продажи квартиры с долгами в Украине остается актуальным. Ведь многие владельцы сталкиваются с задолженностями за коммунальные услуги или кредитными обязательствами.
Можно ли продать квартиру с долгами за коммунальные услуги
Закон "О жилищно-коммунальных услугах", ст. 162 Жилищного кодекса Украины и Закон "Об исполнительном производстве" определяют, что такая продажа возможна, но процедура имеет ряд требований, которые влияют на скорость и безопасность сделки.
Так, украинское законодательство позволяет продажу недвижимости даже при наличии долгов, если на объект не наложен арест. Нотариус при подготовке сделки делает запрос в Единый реестр должников и фиксирует сумму задолженности в договоре.
По соглашению сторон долги могут быть переданы новому владельцу, однако большинство покупателей рассматривают это только в случае существенной скидки.
Часто продавцу приходится подтверждать размер и структуру задолженности. Обычно запрашивают следующие документы:
- справки от поставщиков коммунальных услуг;
- расшифровку начислений и платежей;
- письменное подтверждение отсутствия исполнительных производств.
"Наличие дебиторской истории уменьшает круг покупателей, поэтому рынок недвижимости реагирует сдержанно на подобные объявления", — подчеркивает финансовый директор компании UniGroup Виктория Матвеева.
Как продать квартиру с долгами, если нет ареста
Самая простая ситуация — когда долг есть, но объект не находится под арестом и не фигурирует в исполнительных производствах.
В таком случае продавец может:
- погасить задолженность до момента сделки;
- заложить ее в цену и передать покупателю;
- оформить отдельный пункт в договоре о переходе ответственности.
Нотариус не имеет права отказать в регистрации такой сделки, если стороны согласовали все нюансы.
Продажа квартиры с долгом в исполнительной службе
Если задолженность передана в исполнительную службу и наложен арест, продажа невозможна до полного урегулирования финансовых вопросов.
Для снятия ареста необходимо:
- оплатить всю сумму долга;
- получить постановление исполнителя об окончании производства;
- подать документы нотариусу для проверки реестров.
- Только после этого недвижимость возвращается в свободный гражданский оборот.
Как продать неприватизированную квартиру с долгами
Украинское законодательство запрещает продавать неприватизированное жилье.
Для любых операций купли-продажи нужно:
- сначала завершить процесс приватизации;
- оформить право собственности в Государственном реестре вещных прав;
- после этого решать вопрос с долгами и готовить объект к продаже.
Иначе сделка будет юридически недействительной.
