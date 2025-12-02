Продажа квартиры с долгами — разрешены ли в Украине такие сделки

Женщина с ручкой и блокнотом. Фото: Freepik

Вопрос продажи квартиры с долгами в Украине остается актуальным. Ведь многие владельцы сталкиваются с задолженностями за коммунальные услуги или кредитными обязательствами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, возможно ли продать квартиру с долгами в Украине.

Реклама

Читайте также:

Можно ли продать квартиру с долгами за коммунальные услуги

Закон "О жилищно-коммунальных услугах", ст. 162 Жилищного кодекса Украины и Закон "Об исполнительном производстве" определяют, что такая продажа возможна, но процедура имеет ряд требований, которые влияют на скорость и безопасность сделки.

Так, украинское законодательство позволяет продажу недвижимости даже при наличии долгов, если на объект не наложен арест. Нотариус при подготовке сделки делает запрос в Единый реестр должников и фиксирует сумму задолженности в договоре.

По соглашению сторон долги могут быть переданы новому владельцу, однако большинство покупателей рассматривают это только в случае существенной скидки.

Часто продавцу приходится подтверждать размер и структуру задолженности. Обычно запрашивают следующие документы:

справки от поставщиков коммунальных услуг;

расшифровку начислений и платежей;

письменное подтверждение отсутствия исполнительных производств.

"Наличие дебиторской истории уменьшает круг покупателей, поэтому рынок недвижимости реагирует сдержанно на подобные объявления", — подчеркивает финансовый директор компании UniGroup Виктория Матвеева.

Как продать квартиру с долгами, если нет ареста

Самая простая ситуация — когда долг есть, но объект не находится под арестом и не фигурирует в исполнительных производствах.

В таком случае продавец может:

погасить задолженность до момента сделки;

заложить ее в цену и передать покупателю;

оформить отдельный пункт в договоре о переходе ответственности.

Нотариус не имеет права отказать в регистрации такой сделки, если стороны согласовали все нюансы.

Продажа квартиры с долгом в исполнительной службе

Если задолженность передана в исполнительную службу и наложен арест, продажа невозможна до полного урегулирования финансовых вопросов.

Для снятия ареста необходимо:

оплатить всю сумму долга;

получить постановление исполнителя об окончании производства;

подать документы нотариусу для проверки реестров.

Только после этого недвижимость возвращается в свободный гражданский оборот.

Как продать неприватизированную квартиру с долгами

Украинское законодательство запрещает продавать неприватизированное жилье.

Для любых операций купли-продажи нужно:

сначала завершить процесс приватизации;

оформить право собственности в Государственном реестре вещных прав;

после этого решать вопрос с долгами и готовить объект к продаже.

Иначе сделка будет юридически недействительной.

Как сообщалось, покупка квартиры в Украине теперь всегда требует подтверждения происхождения средств из-за усиления финансового мониторинга. Требования банков и нотариусов заставляют покупателей документально обосновывать даже те деньги, которые были накоплены легально в течение многих лет.

Также мы рассказывали, что многие украинские квартиры сейчас формально существуют только в старых базах БТИ. Хотя раньше это не было критической проблемой, в контексте активного перехода государства к электронным услугам становится необходимым срочно корректно внести такое жилье в Государственный реестр вещных прав.