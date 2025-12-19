єОселя для украинцев — в Укрфінжитле рассказали, кто чаще оформляет ипотеку

Семья среди коробок. Фото: Freepik

С момента своего запуска программа "еОселя" четко показала, для кого она действительно работает. Самыми активными участниками стали военные и представители силового блока.

Председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер объяснил Новини.LIVE, почти половина всех выданных кредитов в рамках еОсели приходится именно на тех, кто защищает государство или работает в условиях повышенного риска. Речь идет не только о ВСУ, но и о сотрудниках ГУР, ГСЧС и других подразделений, которые непосредственно задействованы в войне.

Сколько семей военных уже получили ипотеку

За время действия программы более 11 тысяч военных семей смогли приобрести собственное жилье на льготных условиях. В процентном соотношении это около 49% всех участников єОсели.

"Военные — это одна из самых приоритетных категорий для нас. Это люди, которым государство реально обязано", — отметил Мецгер.

Причина активного участия военных в программе не сводится только к льготной ставке. єОселя была спроектирована именно под те категории, которые не имеют доступа к классической коммерческой ипотеке.

Среди ключевых факторов:

нестабильный или ограниченный доход во время службы;

отсутствие накоплений из-за войны;

высокие риски, которые банки не готовы брать в коммерческих программах.

Именно поэтому государство фактически взяло на себя часть финансовой нагрузки, сделав ставку субсидированной.

Как работает субсидированная ипотека для военных

Модель еОсели базируется на простом принципе: рынок и государство не конкурируют, а дополняют друг друга. Коммерческая ипотека остается для тех, кто работает в частном секторе, а субсидированная — для людей, которые служат государству.

"Есть коммерческая ставка и есть субсидированная. Наш фокус — это люди, которые отдали себя служению государству", — говорит Мецгер.

Тот же подход применяется и к другим профессиям:

медики государственных и коммунальных учреждений;

учителя и научные работники;

военные и силовые структуры.

Если человек работает в коммерческой сфере — он пользуется рыночными условиями. Если служит государству — получает поддержку в виде более низкой ставки.

"Рынок работает так: коммерческая ипотека — у банков, субсидированная — за нами. Это и есть наша миссия", — подчеркивает Мецгер.

В 2025 году программа "єОселя" усилила поддержку пострадавших от войны, введя механизм компенсаций для ВПЛ и жителей прифронтовых общин с целью восстановления утраченного жилья.

Также мы рассказывали, что єОселя создала ложное ощущение безопасности: аккредитация застройщика банком вовсе не гарантирует успешность сделки, а пренебрежение проверкой может привести к значительным финансовым потерям.