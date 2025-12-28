Служебное жилье — могут ли военнослужащие приватизировать квартиру

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

В Украине жилье для военных — это всегда "горячая" тема. Сейчас тысячи защитников живут в служебных квартирах, выданных на время службы, и естественно, что каждый хочет превратить этот "временный" статус в полноценную собственность.

Но здесь есть много юридических подводных камней, о которых не всегда говорят прямо, отмечает юрист Наталья Лысенко.

Реклама

Читайте также:

Что такое служебное жилье для военных

Пока квартира имеет статус служебной, она — государственная собственность, закрепленная за Минобороны или другим ведомством. По закону, приватизировать ее "как есть" невозможно. Это резервный фонд, который государство держит для тех, кто придет на службу после вас.

Поэтому просто подать документы на приватизацию, пока жилье в спецфонде, — это гарантированный отказ.

Приватизация служебного жилья во время военного положения

Военное положение существенно повлияло на жилищные процедуры. Формального запрета на приватизацию на уровне всей страны нет, но на практике многие местные советы "заморозили" эти процессы.

Где-то ссылаются на отсутствие доступа к реестрам, где-то — на ожидание новых разъяснений от Кабмина.

Как снять статус служебного жилья

Это самый сложный этап. Вы не можете просто "купить" приватизацию. Нужно пройти процедуру расслуживания.

На практике это выглядит так:

Жилищная комиссия: подаете рапорт/заявление в своей части. Комиссия должна признать, что квартира вам "нужна навсегда". Приказ командира и КЭВ: это согласование на уровне ведомства. Исполнительный комитет: финальный этап, где местные власти исключают жилье из служебного фонда и переводят его в общий.

Процесс не быстрый и может длиться несколько месяцев или больше года, добавляет юрист.

Кто имеет право на приватизацию служебного жилья

Когда (и если) статус снят, право на приватизацию имеют те, кто вписан в ордер: сам военнослужащий и его семья, прописанная вместе с ним.

Отдельно стоит вопрос семей погибших героев — для них процедуры обычно пытаются упрощать, но юридически путь тот же: снятие статуса → приватизация.

Ранее стало известно, что государство ввело жилищные сертификаты номиналом до 2 миллионов гривен как новый инструмент поддержки ветеранов, которые потеряли собственное жилье из-за оккупации территорий.

Также мы рассказывали, на какие социальные льготы имеют право жены УБД.