Неприватизированная квартира после развода — кто имеет право остаться жить

Раздел имущества во время развода обычно доставляет немало хлопот, однако ситуация с неприватизированной квартирой имеет свои нюансы. Поскольку такая недвижимость фактически находится в собственности государства или общества, привычный принцип "все пополам" здесь не действует, ведь делить юридически нечего.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Киевское бюро технической инвентаризации рассказывает, что будет с неприватизированной квартирой при разводе.

Что такое неприватизированная квартира

Приватизация — это процедура, во время которой государственное жилье переходит в частную собственность граждан. Большинство таких квартир люди получали еще во времена СССР или в начале 1990-х годов. Те, кто вовремя не оформил приватизацию, остались лишь нанимателями жилья.

Главная проблема в том, что такую квартиру нельзя продать, чтобы разъехаться, или выделить в ней долю как в частной собственности.

Пока вы в браке, вы оба имеете равное право пользования. После развода это право никуда не исчезает само собой.

Как суд делит неприватизированную квартиру

Поскольку право собственности отсутствует, суд не делит стены, он устанавливает порядок пользования. Суд может принять несколько вариантов решений:

определить порядок пользования жильем, когда бывшие супруги проживают в разных комнатах;

оставить квартиру одному из них, а второго снять с регистрации;

обязать выплатить компенсацию, если один из супругов отказывается от проживания.

Иногда стороны договариваются самостоятельно. Например, один из бывших партнеров оставляет квартиру, а взамен получает другое имущество — автомобиль, земельный участок или дачу.

Приватизация квартиры перед разделом

Самым простым путем часто становится приватизация жилья. После этого квартира становится частной собственностью и может быть разделена между совладельцами в обычном порядке.

Важно учитывать, что участниками приватизации становятся все члены семьи, проживающие в квартире, в том числе дети. Их доли остаются за ними даже после развода родителей.

Что еще стоит знать совладельцам квартиры

Юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE рассказал, что раздел жилой площади между собственниками часто становится настоящим испытанием для нервной системы, однако существуют действенные правовые механизмы решения этой проблемы.

"Лучшее, что можно сделать — договориться. Если стороны достигли согласия, они фиксируют раздел имущества через нотариальный договор, что позволяет избежать изнурительных судебных тяжб", — уверен он.

Более сложным вариантом является выделение доли в натуре, что предполагает обустройство отдельных коммуникаций и собственного входа. Однако эксперт предупреждает, что "на практике реализовать это удается далеко не всегда", особенно когда речь идет о типовых городских квартирах.

В ситуациях, где технически невозможно разграничить стены, юрист советует юридически закрепить порядок пользования конкретными комнатами. Такой подход не меняет долей собственности, но помогает четко разграничить личное пространство каждого жильца.

Это становится эффективным временным решением, которое снимает остроту бытовых споров и позволяет совладельцам сосуществовать без конфликтов.

Как сообщалось, вместо привычного разделения квадратных метров при разводе пары все чаще решают просто продать жилье и разделить полученную сумму. Такой вариант выглядит рациональным, однако с юридической точки зрения он скрывает гораздо больше подводных камней, чем прямой раздел имущества.

Также мы рассказывали, что когда развод сопровождается общей ипотекой, эмоции становятся худшим советчиком, ведь здесь нужен только трезвый финансовый расчет. Распространенное мнение, будто обязанности перед банком касаются только того, чье имя указано в договоре, — это опасная иллюзия. В реальности долговые обязательства и право на жилье переплетены значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд.