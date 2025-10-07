Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Продажа квартиры — какие налоги надо уплатить в 2025 году

Продажа квартиры — какие налоги надо уплатить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 06:12
Налоги при продаже квартиры в Украине — что нужно знать в 2025 году
Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Продажа квартиры — это не только радость от сделки, но и необходимость разобраться с налогами. Неправильное понимание налоговых правил может привести к значительным затратам, ведь налоги могут "съесть" до 25% суммы сделки. Поэтому понимание системы налогообложения помогает не потерять лишние средства и избежать недоразумений с государственными органами.

Во время сделки продавец платит налог с доходов физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, отмечает адвокат Ирина Смитюх.

Читайте также:

Покупатель, со своей стороны, делает взнос в Пенсионный фонд в размере 1% от оценочной или договорной стоимости жилья. Также стороны должны оплатить государственную пошлину в размере 1% и услуги нотариуса.

Какой налог при продаже квартиры при продаже квартиры

Налоговая нагрузка зависит от нескольких факторов — продолжительности владения жильем, количества продаж за год и происхождения имущества.

Как отмечает Смитюх, размер налогов определяется видом недвижимости, сроком собственности и количеством заключенных сделок:

  1. Если жилье находится в собственности более трех лет и это первая продажа в текущем году — налог не уплачивается. В этом случае остается только 2% расходов: 1% Пенсионному фонду и 1% государственной пошлины.
  2. Если имущество было унаследовано, НДФЛ и военный сбор не уплачиваются независимо от срока владения.
  3. Если жилье в собственности менее трех лет, но это первая продажа за год, придется заплатить 5% НДФЛ, 5% военного сбора и 2% обязательных платежей — всего 12%.

Налог при повторной продаже квартиры

Вторая продажа в течение одного года или частые операции с недвижимостью существенно увеличивают расходы. По словам Смитюх, при второй продаже даже при условии трехлетнего владения налоги составят 12%. Это включает 5% НДФЛ, 5% военного сбора, 1% государственной пошлины и 1% Пенсионного фонда.

Если же продажа вторая и жилье находится в собственности менее трех лет, НДФЛ составит уже 18%, а общий размер налогов — около 25%.

"В случае третьей и последующих продаж размер НДФЛ сохраняется на уровне 18%, и эта норма распространяется даже на нерезидентов", — отмечает адвокат.

Что учитывается при расчете налога

Налог уплачивается с дохода, то есть суммы, полученной от продажи имущества. Она определяется по цене, указанной в договоре купли-продажи, но не может быть ниже оценочной стоимости.

"Не советуем намеренно занижать стоимость имущества в договоре. В случае признания сделки недействительной продавец не сможет доказать реальные убытки, если официальная сумма будет меньше фактической", — предупреждает Смитюх.

Также существует возможность уменьшить налогооблагаемый доход в случае продажи третьей или последующей недвижимости. Если продавец имеет документы, подтверждающие расходы на покупку, он может уплатить НДФЛ только с прибыли, а не с полной стоимости жилья.

"Сохраняйте все договоры и чеки, связанные с покупкой жилья. Они станут основанием для уменьшения базы налогообложения", — советует юрист.

Как спланировать продажу жилья выгодно

Перед заключением сделки важно просчитать все платежи. Если вы планируете несколько продаж, лучше распределить их во времени, чтобы не превысить одну продажу в год — это позволит избежать дополнительных 18% налога.

Также стоит учесть время владения недвижимостью: после трех лет государство предоставляет значительную налоговую льготу.

Эксперт советует проводить сделку через опытного нотариуса и проверенного оценщика. Это поможет не только законно оформить сделку, но и оптимизировать налоговые расходы.

Как сообщалось, для выгодной и беспроблемной продажи квартиры нужен комплексный подход, включающий три основные составляющие. Прежде всего, необходимо обеспечить идеальный порядок в документах, а также позаботиться о привлекательном виде жилья и правильной коммуникационной стратегии с потенциальными покупателями.

Также мы рассказывали, что продажа квартиры усложняется, если в ней зарегистрированы несовершеннолетние, создавая дополнительные юридические препятствия для владельцев. Особые трудности возникают, когда дети и их родители находятся за границей, а продавец находится в Украине.

