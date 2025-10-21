Видео
Выгодная сделка — какие мелочи повысят цену квартиры в разы

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 13:22
обновлено: 13:28
Владельцы недвижимости могут заработать больше — как продать квартиру в разы дороже
Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Когда речь идет о стоимости жилья, большинство сразу вспоминает площадь, количество комнат, район или качество ремонта. Но на самом деле цена формируется сложнее. Есть десятки мелких, но важных факторов, которые могут как повысить, так и существенно снизить рыночную стоимость квартиры.

Иногда даже небольшие улучшения могут значительно повысить стоимость квартиры, отмечают специалисты АН City Live.



Как балкон влияет на цену квартиры

Балкон — это не просто место для сушки белья или хранения вещей. В современном жилье он воспринимается как дополнительное пространство.

Квартира с ухоженным, застекленным балконом может стоить дороже на 5-10%. Зато старый балкон, заставленный хламом, создает ощущение запущенности и может отпугнуть потенциальных покупателей.

Подвал или кладовая повышает стоимость жилья

Дополнительное место для хранения всегда ценится. Сухой, закрытый подвал или отдельная кладовка — большой плюс, особенно для семей с детьми.

"Это не только комфорт, но и элемент безопасности и порядка, который добавляет несколько тысяч гривен к стоимости жилья", — говорят эксперты.

Как вид из окна влияет на цену недвижимости

Психологи говорят: люди готовы платить больше за красивые виды. Панорама на парк, озеро или горы автоматически добавляет цене 5-15%.

А вот вид на мусорные баки или шумную дорогу — наоборот, может снизить цену даже на десятину.

Сторона света и цена квартиры

Квартиры с окнами на юг или восток более солнечные, теплые и комфортные. Зимой это экономия на отоплении, а летом — приятное естественное освещение. Именно поэтому такая недвижимость обычно дороже на 3-7%.

Этаж и лифт влияют на стоимость квартиры

Высокие этажи без лифта — серьезный минус. В домах советского типа пятый этаж без подъемника может снизить цену квартиры на 10-15%.

Зато современный дом с двумя лифтами и чистым подъездом — дополнительное преимущество для покупателя.

Как качество интернета влияет на спрос

Плохая мобильная связь или нестабильный интернет — причина, почему многие покупатели отказываются от потенциально хорошей квартиры.
Для людей, работающих удаленно, это один из ключевых критериев выбора.

Как паркоместо добавляет цене квартиры

В крупных городах наличие удобного паркоместа может поднять цену жилья на 10-20%.

Даже обычный двор с охраной или шлагбаумом создает ощущение безопасности и комфорта, что положительно влияет на решение покупателя.

Микроклимат дома и его влияние на цену жилья

Сырость, грибок или затхлость — это не просто косметические проблемы. Они сигнализируют о нарушении вентиляции или гидроизоляции, и могут отпугнуть покупателей.

Хороший микроклимат, наоборот, создает ощущение уюта и здорового пространства.

Как состояние подъезда влияет на цену квартиры

Покупка квартиры начинается с входа. Чистый подъезд, исправные двери, отремонтированная лестница формируют доверие ко всему дому.

И наоборот — грязь, старые двери и запах сырости могут снизить рыночную цену даже на 5%.

Энергоэффективность дома и цена жилья

Сегодня покупатели все чаще смотрят на счета за коммуналку. Поэтому утепление фасада, новые окна, индивидуальное отопление или тепловой счетчик — это не просто удобство, а инвестиция.

Энергоэффективное жилье продается быстрее и дороже, особенно в крупных городах, отмечают специалисты.

Как сообщалось, выбор этажа для покупки квартиры в 2025 году в Украине определяется не только комфортом или видами, но и новыми приоритетами, порожденными полномасштабной войной. Безопасность, практичность и удобство стали ключевыми факторами, отодвинув престиж верхних этажей и выгоду первых на второй план в решении о долгосрочной инвестиции в жилье.

Также мы рассказывали, что желание владельцев жилья создать современное пространство (например, объединить кухню с гостиной или расширить санузел) часто сталкивается с ограничениями. Украинское законодательство строго разделяет перепланировку квартиры на те, что можно выполнять самостоятельно, и те, что обязательно требуют официального согласования.

недвижимость цены на квартиры жилье цены квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
