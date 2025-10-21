Владельцы недвижимости могут заработать больше — как продать квартиру в разы дороже

Выгодная сделка — какие мелочи повысят цену квартиры в разы
Когда речь идет о стоимости жилья, большинство сразу вспоминает площадь, количество комнат, район или качество ремонта. Но на самом деле цена формируется сложнее. Есть десятки мелких, но важных факторов, которые могут как повысить, так и существенно снизить рыночную стоимость квартиры.
Иногда даже небольшие улучшения могут значительно повысить стоимость квартиры, отмечают специалисты АН City Live.
Как балкон влияет на цену квартиры
Балкон — это не просто место для сушки белья или хранения вещей. В современном жилье он воспринимается как дополнительное пространство.
Квартира с ухоженным, застекленным балконом может стоить дороже на 5-10%. Зато старый балкон, заставленный хламом, создает ощущение запущенности и может отпугнуть потенциальных покупателей.
Подвал или кладовая повышает стоимость жилья
Дополнительное место для хранения всегда ценится. Сухой, закрытый подвал или отдельная кладовка — большой плюс, особенно для семей с детьми.
"Это не только комфорт, но и элемент безопасности и порядка, который добавляет несколько тысяч гривен к стоимости жилья", — говорят эксперты.
Как вид из окна влияет на цену недвижимости
Психологи говорят: люди готовы платить больше за красивые виды. Панорама на парк, озеро или горы автоматически добавляет цене 5-15%.
А вот вид на мусорные баки или шумную дорогу — наоборот, может снизить цену даже на десятину.
Сторона света и цена квартиры
Квартиры с окнами на юг или восток более солнечные, теплые и комфортные. Зимой это экономия на отоплении, а летом — приятное естественное освещение. Именно поэтому такая недвижимость обычно дороже на 3-7%.
Этаж и лифт влияют на стоимость квартиры
Высокие этажи без лифта — серьезный минус. В домах советского типа пятый этаж без подъемника может снизить цену квартиры на 10-15%.
Зато современный дом с двумя лифтами и чистым подъездом — дополнительное преимущество для покупателя.
Как качество интернета влияет на спрос
Плохая мобильная связь или нестабильный интернет — причина, почему многие покупатели отказываются от потенциально хорошей квартиры.
Для людей, работающих удаленно, это один из ключевых критериев выбора.
Как паркоместо добавляет цене квартиры
В крупных городах наличие удобного паркоместа может поднять цену жилья на 10-20%.
Даже обычный двор с охраной или шлагбаумом создает ощущение безопасности и комфорта, что положительно влияет на решение покупателя.
Микроклимат дома и его влияние на цену жилья
Сырость, грибок или затхлость — это не просто косметические проблемы. Они сигнализируют о нарушении вентиляции или гидроизоляции, и могут отпугнуть покупателей.
Хороший микроклимат, наоборот, создает ощущение уюта и здорового пространства.
Как состояние подъезда влияет на цену квартиры
Покупка квартиры начинается с входа. Чистый подъезд, исправные двери, отремонтированная лестница формируют доверие ко всему дому.
И наоборот — грязь, старые двери и запах сырости могут снизить рыночную цену даже на 5%.
Энергоэффективность дома и цена жилья
Сегодня покупатели все чаще смотрят на счета за коммуналку. Поэтому утепление фасада, новые окна, индивидуальное отопление или тепловой счетчик — это не просто удобство, а инвестиция.
Энергоэффективное жилье продается быстрее и дороже, особенно в крупных городах, отмечают специалисты.
Как сообщалось, выбор этажа для покупки квартиры в 2025 году в Украине определяется не только комфортом или видами, но и новыми приоритетами, порожденными полномасштабной войной. Безопасность, практичность и удобство стали ключевыми факторами, отодвинув престиж верхних этажей и выгоду первых на второй план в решении о долгосрочной инвестиции в жилье.
Также мы рассказывали, что желание владельцев жилья создать современное пространство (например, объединить кухню с гостиной или расширить санузел) часто сталкивается с ограничениями. Украинское законодательство строго разделяет перепланировку квартиры на те, что можно выполнять самостоятельно, и те, что обязательно требуют официального согласования.
Читайте Новини.LIVE!