Подготовка к зиме: как проверить энергонезависимость дома и работу отопления, водоснабжения и лифта во время отключений света

Солнечные панели установлены на доме. Фото: УНИАН

В Украине можно проверить энергонезависимость жилого дома с помощью специальной онлайн-карты. Сервис помогает выяснить, есть ли в здании генератор, инвертор или солнечные панели, а также доступны ли вода, отопление, лифт и интернет во время отключений электроэнергии. Это пригодится не только жильцам, но и тем, кто ищет квартиру для покупки или аренды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сервис ЛУН.

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Как проверить дом на "Карте энергонезависимости"

"Карта энергонезависимости" — это онлайн-сервис, который помогает оценить готовность жилых домов к отключениям электроэнергии. На карте можно найти нужный адрес и просмотреть доступную информацию о резервном питании и работе основных коммуникаций.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть "Карту энергонезависимости" и найти на ней нужный дом. Это можно сделать перед просмотром квартиры, при выборе жилья для аренды или для проверки собственного многоэтажного дома.

После поиска адреса стоит обратить внимание на несколько характеристик:

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Резервное энергоснабжение. Указаны ли генератор, инвертор или солнечные панели, которые могут помочь обеспечить дом электроэнергией во время отключений.

Водоснабжение. Предусмотрена ли возможность пользоваться водой при отсутствии электроэнергии.

Отопление. Может ли система отопления работать во время отключения электричества.

Лифт. Доступна ли информация о его работе при отсутствии электричества.

Интернет. Предусмотрено ли подключение, которое может оставаться доступным во время отключений.

В то же время наличие оборудования не означает, что все системы дома будут работать бесперебойно. Например, генератор может обеспечивать питание только отдельных помещений или инженерных систем.

Как использовать карту перед покупкой или арендой жилья

Перед покупкой квартиры важно оценивать не только планировку, состояние ремонта и расположение дома, но и то, насколько комфортно в нем будет жить во время длительных отключений электроэнергии.

"Карта энергонезависимости" поможет предварительно сравнить несколько адресов. Если вы выбираете между двумя домами, проверьте, есть ли в них резервное питание и какие коммуникации могут оставаться доступными без электричества.

После этого стоит задать продавцу или представителю ОСМД конкретные вопросы:

Работает ли лифт во время отключений и какие именно лифты подключены к резервному питанию?

Есть ли вода на верхних этажах, если останавливаются насосы?

Работает ли отопление во время длительных отключений электроэнергии?

Обеспечивает ли генератор электроэнергией квартиры или только места общего пользования?

Кто оплачивает топливо, обслуживание генератора и другие расходы на резервное питание?

Арендаторам также стоит уточнить, может ли владелец подтвердить фактическую работу оборудования во время предыдущих отключений. Это поможет избежать ситуации, когда в объявлении упоминается генератор, но его возможностей недостаточно для комфортного проживания.

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