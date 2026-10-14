Управляющая компания должна отчитываться: как жильцам проверить расходы на дом

Дворники убирают опавшие листья возле домов. Фото: УНИАН

Жильцы многоквартирных домов ежемесячно платят за уборку подъездов, обслуживание инженерных сетей и содержание общего имущества. Однако не все знают, какие работы управляющий фактически выполнил. Законодательство позволяет совладельцам получать отчеты об оказанных услугах и проверять, за что они платят.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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Где посмотреть отчет управляющей компании

В соответствии со статьей 18 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" управляющий многоквартирного дома должен готовить отчет об оказанных услугах не реже одного раза в квартал. Документ должен содержать информацию о фактически выполненных работах, их объеме и периодичности.

Узнать, где ознакомиться с отчетом, жильцы могут из счета за услугу по управлению домом. Управляющий должен указывать в нем способ обнародования документа.

В зависимости от организации работы компании отчет может быть доступен на ее веб-сайте или в другом предусмотренном законом месте. Если жилец не нашел документ, он может обратиться непосредственно к управляющему.

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Также совладелец имеет право попросить предоставить отчет за конкретный месяц. После получения соответствующего обращения управляющий должен предоставить документ в течение 10 дней.

Как проверить, за что жильцы платят ежемесячно

Чтобы понять, какие услуги фактически предоставляет управляющая компания, стоит сопоставить отчет с договором об управлении домом и проверить состояние общего имущества.

Прежде всего обратите внимание на следующие моменты:

Уборка подъездов. Соответствует ли фактическая периодичность уборки указанной в отчете и условиям договора.

Обслуживание сетей. Проводились ли предусмотренные работы по содержанию внутридомовых систем.

Текущие ремонты. Выполнялись ли работы, указанные в документе, и можно ли проверить их результат.

Содержание общего имущества. Соответствует ли состояние дома заявленному перечню услуг.

Например, если в отчете указан ремонт освещения в подъезде, но лампы не работают, жильцы могут попросить управляющего уточнить, когда выполнялись работы и чем это подтверждается.

В то же время сам факт того, что жильцы не заметили результата, еще не доказывает нарушение. Нужно проверить сроки выполнения работ, условия договора и содержание отчета.

Как проверить, куда именно пошли деньги

Отчет об оказанных услугах помогает проверить работу управляющего, однако не обязательно содержит полную детализацию каждой потраченной гривны. Поэтому, если жильцы хотят выяснить, как формируются расходы на обслуживание дома, стоит обратить внимание и на другие документы.

Статья 18 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривает, что управляющий ведет отдельный учет доходов и расходов по каждому многоквартирному дому. Это позволяет разграничивать средства, связанные с обслуживанием различных объектов.

Если у совладельцев возникли вопросы относительно конкретных работ или расходов, они могут в письменной форме обратиться к управляющему с просьбой предоставить разъяснения и информацию, необходимую для проверки. В обращении лучше указать, какой именно период или вид работ интересует жильцов.

Важно различать отчет об оказанных услугах и документы, подтверждающие конкретные расходы. Перечень сведений, которые можно получить, зависит от законодательных требований и обстоятельств запроса.

Что делать, если отчет вызывает подозрения

Если жильцы обнаружили расхождения между указанными работами и реальным состоянием дома, они могут подать управляющему претензию. В ней следует четко описать проблему, указать конкретные пункты отчета и попросить предоставить объяснения.

По возможности к обращению можно приложить фотографии, даты предыдущих заявок или другие материалы, подтверждающие обстоятельства. Копию претензии и подтверждение ее подачи целесообразно сохранить.

Если управляющий не реагирует на обращение или проблема остается нерешенной, совладельцы могут рассмотреть другие способы защиты своих прав, в частности обращение в компетентные органы или в суд — в зависимости от ситуации.

При этом несоответствие в отчете само по себе не доказывает присвоение средств. Сначала нужно установить, действительно ли работы не выполнялись, не изменились ли сроки и соответствует ли перечень услуг условиям договора.

Распространяются ли эти правила на ОСМД

Порядок отчетности управляющей компании не следует автоматически сравнивать с отчетностью объединения совладельцев многоквартирного дома.

Если домом управляет ОСМД, порядок контроля за расходами и отчетности определяется с учетом законодательства об объединении, его устава и решений общего собрания.

Поэтому жильцам сначала стоит выяснить, кто управляет домом: сторонняя компания или созданное совладельцами ОСМД. От этого зависит, какие документы нужно запрашивать и к кому обращаться с претензиями.

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