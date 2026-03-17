Владельцы паев попали в сложную ситуацию после формирования единого массива

Фермер на поле. Фото: УНИАН

В последние годы аграрные компании в Украине все чаще формируют так называемые единые массивы земель сельскохозяйственного назначения. Такая модель действительно позволяет обрабатывать поля более эффективно, ведь большие сплошные участки удобнее для техники и планирования посевов. Однако для владельцев паев это может иметь и обратную сторону.

Если большинство земель в определенном массиве арендует один агропроизводитель, он получает больше возможностей организовывать использование территории и предлагать изменения по отдельным участкам, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Реклама

Как включают пай в единый массив

Когда агрокомпания собирает массив, она хочет, чтобы поле было сплошным, без "шахматки". Если ваш пай оказался посередине такого массива, вы становитесь для арендатора неудобным соседом.

Вам начнут предлагать "технический обмен" или изменение конфигурации участка. На бумаге это выглядит как формальность, но по факту — это перенос вашей земли.

Когда владелец пая теряет контроль над землей

Если 75% массива уже под одним арендатором, он получает право на "инвентаризацию" и консолидацию. Вас могут просто поставить перед фактом: "Мы ваше поле перепахали в составе общего массива, вот вам другое где-то на краю".

В такой момент владелец становится заложником. Любая попытка качать права упрется в дорогостоящие суды и техническую документацию, которую холдинг готовил под себя.

Как владельцу пая защитить свои интересы

Не ведитесь на фразы "это просто формальность" или "все так подписывают":

Требуйте кадастровую карту. Смотрите не на цифры площади, а на то, где физически будет ваша новая граница. Проверяйте бонитет. Качество земли на новом месте должно быть не хуже. Не подписывайте пустые бланки. Любое дополнительное соглашение должно быть четко привязано к координатам.

Помните: ваш пай — это капитал. Агрохолдинг придет и уйдет, а земля с плохим подъездом или истощенным грунтом останется вам.

Как сообщалось, многие арендаторы земли ошибочно считают, что окончание срока действия договора автоматически аннулирует все их долги. На самом деле завершение срока аренды не освобождает от обязанности рассчитаться за фактическое пользование землей в предыдущие периоды.

Также мы рассказывали, что приобретение земли под застройку требует особой бдительности из-за значительных юридических рисков. В 2026 году наличие бумажного акта уже не является стопроцентным доказательством владения, поэтому критически важно сверять данные с электронными реестрами.

Часто задаваемые вопросы

Как оформить землю под дом в Украине в 2026 году?

Сначала найдите свободный участок и закажите проект отвода у землеустроителя. Далее согласуйте границы с соседями, получите выписку из ГЗК и зарегистрируйте право собственности в ЦПАУ или через нотариуса. В 2026 году большинство этапов доступны онлайн через "Дію", что значительно ускоряет процесс получения кадастрового номера.

Какие документы нужны для приватизации земли?

Вам понадобятся: копия паспорта и кода, решение местного совета о разрешении на разработку проекта, сам проект землеустройства и выписка из ГЗК. Если на земле есть дом — добавьте документы о праве собственности на недвижимость. Финальный этап — регистрация права собственности в Реестре вещных прав.