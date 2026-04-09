Приватизация земли без согласия соседа: возможна ли в Украине в 2026 году

Приватизация земли в Украине часто сопровождается конфликтами с соседями. Самая распространенная ситуация - когда смежный собственник отказывается согласовывать границы. Многие считают, что это автоматически блокирует оформление участка.

На самом деле закон и судебная практика говорят другое, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

По его словам, органы местного самоуправления не имеют права отказывать в приватизации только из-за отсутствия одной подписи.

"Отсутствие соседского согласия на согласование границ не является законным основанием для отказа в приватизации земельного участка органом местного самоуправления", — отмечает эксперт.

Согласование границ земельного участка

Согласование границ — это технический этап, а не ключевое решение. Как отмечает Дерий, "согласование границ является исключительно вспомогательной стадией", которая нужна во избежание ошибок в документах.

Сама подпись соседа не создает и не меняет права собственности. Это лишь формальность в процедуре.

Верховный Суд еще в 2019 году поставил точку в этом вопросе, создав важный прецедент. Судьи объяснили, что подпись соседа — это лишь формальность, которая помогает избежать технических ошибок, а не разрешение на владение вашим имуществом.

"Подписание акта согласования границ самостоятельного значения не имеет, оно не приводит к возникновению, изменению или прекращению прав на земельный участок", — отмечает Дерий.

Как оформить землю, если сосед не подписывает акт

В такой ситуации важно действовать правильно:

заказать техническую документацию по землеустройству;

зафиксировать факт отказа или игнорирования;

подать документы в местный совет без подписи соседа.

"Не подписания смежным собственником акта согласования границ земельного участка само по себе не является основанием для признания недействительным государственного акта на право собственности", — подчеркивает Владислав Дерий.

Если все документы оформлены корректно, решение должны принять без согласия соседа.

Что еще нужно знать о добрососедстве

Установка забора между частными участками часто становится причиной конфликтов, однако закон не всегда требует официальных разрешений от владельцев граничащих территорий, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.

"Законодательство Украины не устанавливает прямого требования, что требуется отдельное письменное согласие соседа, если забор возводится исключительно в пределах вашей собственной земли", — объясняет он.

Однако, чтобы избежать судебных разбирательств в будущем, эксперт настоятельно советует сначала четко определить границы с помощью кадастровой карты или профессионального межевания. Любое самовольное захвата чужой территории или даже минимальное смещение забора за линию разграничения автоматически создает основания для иска.

"Даже если граница четкая, но конструкция забора, высота или материал создают неудобства для соседа, он имеет полное право инициировать рассмотрение дела в административных или судебных органах", — говорит Козляк.

Именно поэтому, кроме технических норм, следует учитывать уровень прозрачности и высоту будущей конструкции, чтобы она не затеняла чужой двор.

Как сообщали Новини.LIVE, многие украинцы десятилетиями обрабатывают огороды, не имея на них никаких официальных бумаг. Однако отсутствие правоустанавливающих документов становится тупиком, как только появляется потребность продать участок или передать его детям по наследству. Поэтому в 2026 году приватизация земли остается единственным способом стать настоящим хозяином своего надела и распоряжаться им по своему усмотрению.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие украинцы знают о своем праве на бесплатные гектары, однако на практике процедура получения земли под застройку или садоводство скрывает немало нюансов.