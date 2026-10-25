Многоэтажный жилой дом. Фото: УНИАН

После погашения долга владелец недвижимости может обнаружить, что квартира, дом или земельный участок по-прежнему находятся под арестом. Из-за этого возникают трудности с продажей, дарением или иным распоряжением имуществом. Даже если исполнительное производство завершено, для снятия ограничения иногда приходится дополнительно обращаться к исполнителю или в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на систему бесплатной юридической помощи.

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Почему арест с недвижимости не снимают после уплаты долга

Погашение задолженности не всегда означает, что арест на имущество исчезнет автоматически. Причиной могут быть неуплаченный исполнительный сбор, расходы по исполнительному производству, другие невыполненные обязательства или отсутствие документов, необходимых для снятия ограничения.

Проблемы также возникают со старыми исполнительными производствами. Даже если дело завершено, запись об аресте может оставаться в государственном реестре, ограничивая право владельца распоряжаться недвижимостью.

В подобную ситуацию попала владелица дома и земельного участка. В 2025 году она уплатила более 21 тысячи гривен в счет погашения долга перед банком, исполнительного сбора и расходов исполнительного производства. Однако арест с недвижимости так и не сняли.

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Исполнительная служба отказала, поскольку материалы производства, открытого еще в 2010 году, были уничтожены по истечении срока хранения. Из-за этого владелица не могла свободно распоряжаться своим имуществом.

С помощью системы бесплатной юридической помощи женщина обратилась в суд. Суд удовлетворил иск и отменил арест. Этот случай показывает, что даже при отсутствии старых материалов дела собственник может защищать свои права в судебном порядке.

Как снять арест с квартиры или дома после погашения долга

Прежде всего необходимо выяснить, кто наложил арест, на основании какого документа и завершено ли исполнительное производство. Для этого следует обратиться к государственному или частному исполнителю, который ведет или вел дело, а также проверить сведения об обременениях в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Если задолженность погашена, нужно собрать документы, подтверждающие это. В частности, могут понадобиться:

квитанции или банковские выписки об уплате долга;

справка кредитора об отсутствии задолженности;

документы об уплате исполнительного сбора и судебных издержек;

постановление о завершении исполнительного производства, если оно было вынесено;

информация об аресте и документ, на основании которого он был наложен.

В соответствии со статьей 59 Закона Украины "Об исполнительном производстве", арест снимается при наличии предусмотренных законом оснований. В частности, это может быть полное погашение требований взыскателей и необходимых расходов, а также вступление в законную силу судебного решения о снятии ареста.

Если исполнитель имеет законные основания для снятия ограничения, он должен оформить соответствующее постановление и принять необходимые меры для прекращения обременения. После этого владельцу следует проверить, обновились ли сведения в государственном реестре.

Что делать, если исполнитель отказывается снимать арест

Если долг погашен, но ограничение остается, собственник может подать исполнителю письменное заявление с подтверждениями оплаты. В обращении следует попросить объяснить причину сохранения ареста и сообщить, какие документы необходимы для его снятия.

Если исполнитель не реагирует на заявление или безосновательно отказывает, его решение, действия или бездействие можно обжаловать. В зависимости от обстоятельств жалобу подают руководителю соответствующего органа государственной исполнительной службы или в суд. Действия частного исполнителя также можно обжаловать в установленном законом порядке.

Отдельная ситуация — когда материалы старого производства уничтожены, а получить постановление о снятии ареста невозможно. В таком случае владельцу может понадобиться обращение в суд с иском о снятии ареста с имущества.

К иску следует приложить доказательства погашения долга, документы на недвижимость, сведения из реестра и ответы исполнительной службы. Если кредитор ликвидирован или возникли вопросы относительно правопреемства, это также может иметь значение для рассмотрения дела.

В то же время конкретный способ защиты зависит от того, кто наложил арест, существуют ли другие долги и имеет ли ограничение действующее правовое основание. Поэтому перед обращением в суд целесообразно проверить все обстоятельства дела и получить юридическую консультацию.

Снимается ли арест с недвижимости автоматически

Автоматическое снятие ареста не является универсальным правилом для всех видов имущества. Порядок зависит от оснований наложения ограничения и органа, который его применил.

Если арест связан с исполнительным производством, необходимо руководствоваться законом об исполнительном производстве. Если же ограничение установил суд в качестве меры обеспечения иска, может потребоваться отдельное судебное решение.

Изменения в законодательстве о цифровизации исполнительного производства, вступившие в силу 23 октября 2026 года в части соответствующих положений, предусматривают автоматизацию отдельных процедур. Однако механизмы, касающиеся снятия ареста со средств и электронных денег, не означают автоматического прекращения всех обременений недвижимости.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если на ремонт многоквартирного дома не хватает денег, а часть соседей отказывается вносить средства. Владельцам квартир важно проверить смету, решение общего собрания и порядок распределения расходов на общее имущество. Если жильцы накапливают долги, ОСМД может требовать их погашения в установленном законом порядке.

Также Новини.LIVE сообщали, что переселенцы, приобретшие жилье по государственному ваучеру на сумму до 2 млн гривен, не могут свободно распоряжаться им в течение пяти лет. В частности, в этот период действует запрет на продажу, дарение и иное отчуждение недвижимости. Поэтому перед покупкой квартиры по ваучеру важно учесть ограничения, которые будут влиять на дальнейшие операции с имуществом.