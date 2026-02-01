Право собственности на квартиру — как защититься от претензий свекрови или тещи

Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Когда в семейном кругу начинаются разговоры о "квадратных метрах", даже самые крепкие отношения дают трещину. Вопрос о том, может ли мама мужа претендовать на ваше жилье, обычно возникает в двух случаях: либо когда она помогла с деньгами на покупку, либо когда дело доходит до развода.

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, "имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности".

То есть, по умолчанию, в квартире есть только два хозяина. Теща или свекровь юридически являются "третьими лицами", и их претензии на жилье, купленное вами в браке, как правило, безосновательны.

Раздел имущества при разводе и участие родителей

Самые сложные суды начинаются тогда, когда свекровь пытается доказать, что квартира покупалась за ее средства. Если деньги просто передали в конверте, а в договоре купли-продажи фигурируете вы с мужем — доказать что-то в суде будет крайне трудно, отмечает адвокат Юрий Бабенко.

Однако есть важный нюанс. Согласно статье 57 Семейного кодекса Украины, имущество не считается общим, если оно было получено:

по наследству;

как личный подарок (через договор дарения);

за средства, которые принадлежали одному из супругов лично.

Если свекровь хочет гарантировать безопасность своих инвестиций, ей следовало бы оформлять договор дарения средств именно на сына или покупать долю квартиры на свое имя.

Если этого не сделано — юридически это считается общим имуществом супругов.

Когда родственники реально могут претендовать на жилье

Существует несколько ситуаций, когда спор может возникнуть:

квартира подарена именно ребенку по договору дарения;

жилье куплено за личные средства одного из супругов;

есть письменный договор займа от родителей;

доказан индивидуальный вклад в покупку.

В то же время проживание или регистрация в квартире не равно праву собственности. Даже если родственник проживает вместе с семьей, это лишь право пользования, а не доля в имуществе.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, судебный раздел недвижимости между совладельцами, в частности, родственниками, это не исключение, а реальный инструмент защиты прав каждого.

"Судебное вмешательство необходимо тогда, когда компромисс исчерпан или его вообще не было", — отмечает он.

В то же время судья не просто ставит точку в споре, он выбирает наиболее жизнеспособный вариант распределения.

