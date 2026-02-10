Право собственности на квартиру — может ли зять или невестка претендовать на жилье родителей

Люди в квартире. Фото: Freepik

Конфликты вокруг недвижимости родителей — одна из самых сложных тем в семейном праве. Часто молодожены годами живут в квартире свекровей, делают там дорогие ремонты и постепенно начинают считать это жилье своим. Однако стоит помнить: с точки зрения закона, длительное проживание и "ощущение дома" не создают права собственности.

Как информирует Новини.LIVE со ссылкой на законодательство, фундаментом здесь является статья 317 Гражданского кодекса Украины.

"Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом", — говорится в документе.

Это означает, что пока документы оформлены на родителей, именно они — и только они — решают судьбу квартиры. Зять или невестка находятся там только как гости или "члены семьи владельца", что не дает никаких гарантий на будущее.

Что говорит закон о разделе квартиры

Больше всего иллюзий возникает при разводе. Многие надеются, что квартира, в которой семья жила годами, подлежит разделу, но это не так.

"Имущество, приобретенное одним из супругов по договору дарения или в порядке наследования, является его личной частной собственностью", — говорится в статье 57 Семейного кодекса Украины.

Поскольку квартира свекров вообще принадлежит третьим лицам (родителям), она даже не попадает в список общих активов супругов.

Прописка в квартире свекровей

Регистрация места жительства (то, что мы по привычке называем "пропиской") сегодня имеет чисто информационный характер. Она помогает получать почту или медицинские услуги, но не делает вас совладельцем квадратных метров.

Если отношения испортятся, владелец имеет полное право инициировать ваше выселение через суд, и наличие штампа в паспорте (или записи в реестре) здесь не поможет.

Можно ли вернуть вложенные в ремонт деньги

Единственный реальный шанс претендовать на что-то — это попытка доказать, что за время вашего проживания стоимость квартиры существенно выросла благодаря вашему труду или средствам.

Это сложная судебная процедура, где вам обязательно понадобятся:

Чеки, квитанции и договоры на капитальный ремонт. Официальная экспертная оценка "до" и "после".

Без бумажных доказательств любые вложения в чужую недвижимость юридически считаются вашей добровольной инициативой, за которую никто не обязан платить компенсацию.

Что еще нужно знать украинцам

Юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, как правильно поделить жилье между совладельцами и избежать конфликтов в будущем.

По его словам, законодательство разделяет общую долевую и общую совместную собственность.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального разделения", — подчеркнул Козляк.

Разница принципиальная: в первом случае вы четко знаете, что вам принадлежит, скажем, 1/2 или 1/3 объекта. Во втором - доли не определены совсем, пока вы официально не возьметесь за раздел.

