Регистрация места жительства ребенка в Украине в 2026 году — сколько есть времени для прописки

Прописка в 2026 году — сколько времени есть на регистрацию детей
Многие родители откладывают прописку ребенка на потом, но это все тот фундамент, без которого не получить ни выплат на малыша, ни места в садике. По сути, закон требует от нас определиться с адресом проживания ребенка достаточно быстро, чтобы государство "видело" нового гражданина в системе социальных и медицинских услуг.
Как указано на портале "Дія", после рождения малыша у родителей есть три месяца, чтобы зарегистрировать место жительства ребенка. А вот если вы просто переезжаете с одного места на другое, то закон строже — здесь надо уложиться в 30 дней.
Кто решает, где будет жить ребенок
Здесь все зависит от того, насколько взрослым является ваш ребенок:
- Малыши до 10 лет. Здесь все просто — где решат родители, там ребенок и будет зарегистрирован. Его согласие пока формально не требуется.
- От 10 до 14 лет. Ребенок уже имеет право голоса. Конечно, окончательное слово за родителями, но если возникнет серьезный спор (например, между разведенными родителями), дело может рассматривать даже суд.
- Подростки (14-18 лет). В этом возрасте ребенок уже сам выбирает, где ему удобнее жить, но родители должны дать на это свое официальное "добро".
Если папа с мамой живут отдельно и не могут прийти к согласию, регистрация часто превращается в квест с привлечением органов опеки или суда, где будут оценивать, где ребенку реально будет комфортнее.
Где оформить прописку ребенка в 2026 году
Подать заявление можно несколькими способами:
- портал или приложение "Дія";
- Центр предоставления административных услуг;
- исполнительные органы местных советов.
Заявление подается лично или через законного представителя, в том числе онлайн.
Документы для прописки ребенка в 2026 году
Пакет документов следует подготовить заранее, ведь от этого будет зависеть скорость рассмотрения заявления.
Что положить в папку с документами:
- Заявление (его дадут на месте или заполните в приложении).
- Свидетельство о рождении (оригинал должен быть целым, без повреждений).
- Паспорта обоих родителей.
- Квитанцию об уплате админсбора (не забудьте сохранить чек).
- Если ребенку уже исполнилось 14 — его собственный паспорт (ID-карта).
Если вы вдруг потеряли свидетельство о рождении, сначала придется восстановить документ через ЗАГС, а уже потом заниматься регистрацией.
