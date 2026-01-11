Регистрация места жительства ребенка в Украине в 2026 году — сколько есть времени для прописки

Родители с новорожденным ребенком. Фото: Freepik

Многие родители откладывают прописку ребенка на потом, но это все тот фундамент, без которого не получить ни выплат на малыша, ни места в садике. По сути, закон требует от нас определиться с адресом проживания ребенка достаточно быстро, чтобы государство "видело" нового гражданина в системе социальных и медицинских услуг.

Как указано на портале "Дія", после рождения малыша у родителей есть три месяца, чтобы зарегистрировать место жительства ребенка. А вот если вы просто переезжаете с одного места на другое, то закон строже — здесь надо уложиться в 30 дней.

Реклама

Читайте также:

Кто решает, где будет жить ребенок

Здесь все зависит от того, насколько взрослым является ваш ребенок:

Малыши до 10 лет. Здесь все просто — где решат родители, там ребенок и будет зарегистрирован. Его согласие пока формально не требуется. От 10 до 14 лет. Ребенок уже имеет право голоса. Конечно, окончательное слово за родителями, но если возникнет серьезный спор (например, между разведенными родителями), дело может рассматривать даже суд. Подростки (14-18 лет). В этом возрасте ребенок уже сам выбирает, где ему удобнее жить, но родители должны дать на это свое официальное "добро".

Если папа с мамой живут отдельно и не могут прийти к согласию, регистрация часто превращается в квест с привлечением органов опеки или суда, где будут оценивать, где ребенку реально будет комфортнее.

Где оформить прописку ребенка в 2026 году

Подать заявление можно несколькими способами:

портал или приложение "Дія";

Центр предоставления административных услуг;

исполнительные органы местных советов.

Заявление подается лично или через законного представителя, в том числе онлайн.

Документы для прописки ребенка в 2026 году

Пакет документов следует подготовить заранее, ведь от этого будет зависеть скорость рассмотрения заявления.

Что положить в папку с документами:

Заявление (его дадут на месте или заполните в приложении). Свидетельство о рождении (оригинал должен быть целым, без повреждений). Паспорта обоих родителей. Квитанцию об уплате админсбора (не забудьте сохранить чек). Если ребенку уже исполнилось 14 — его собственный паспорт (ID-карта).

Если вы вдруг потеряли свидетельство о рождении, сначала придется восстановить документ через ЗАГС, а уже потом заниматься регистрацией.

Ранее мы рассказывали, сколько людей разрешено прописать в квартире. А также, как снять человека с регистрации места жительства без его согласия.