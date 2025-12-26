Регистрация места жительства — сколько людей можно прописать в квартире

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Вопрос количества людей, которых можно прописать в квартире, остается актуальным для владельцев жилья и тех, кто планирует регистрацию места жительства. Украинское законодательство подходит к этому вопросу значительно проще, чем раньше.

Ограничивает ли закон количество прописанных людей

В Украине нет нормы, которая бы определяла максимальное количество людей для регистрации в одной квартире. Согласно Закону Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства", регистрация имеет исключительно учетный характер и не связывается с площадью жилья.

Ключевым условием остается согласие собственника жилья. Именно он определяет, кого и в каком количестве можно зарегистрировать в своей квартире.

Если жилье имеет нескольких совладельцев, действует другое правило. Для прописки необходимо согласие всех собственников без исключения. Это прямо следует из положений гражданского законодательства относительно совместной собственности.

Основные условия регистрации:

письменное или электронное согласие собственника;

документы, подтверждающие право собственности;

заявление лица, которое регистрируют.

Допускается ли больше прописанных, чем жильцов

Регистрация места жительства не подтверждает фактического проживания. Закон не обязывает проверять, постоянно ли человек живет по адресу. Именно поэтому возможны ситуации, когда в квартире прописано больше лиц, чем реально там живет.

В то же время владелец отвечает за достоверность данных. В случае злоупотреблений это может иметь юридические последствия, в частности во время проверок или судебных споров.

Владелец имеет право прописать не только родственников. Закон не ограничивает круг лиц, которых можно зарегистрировать. Это могут быть знакомые, арендаторы или посторонние люди.

Отдельное внимание закон уделяет детям. Их регистрация обычно осуществляется по месту жительства родителей или одного из них и требует подтверждения соответствующих прав.

Отдельное внимание закон уделяет детям. Их регистрация обычно осуществляется по месту жительства родителей или одного из них и требует подтверждения соответствующих прав.