Прописка военнослужащих: что изменится в отношении квартирного учета по месту службы

Военнослужащие общаются друг с другом. Фото: Новини.LIVE

Прописка военнослужащих может перестать быть препятствием для постановки на квартирный учет по месту прохождения службы. Кабинет Министров Украины одобрил законопроект Министерства обороны, который должен позволить военнослужащим и членам их семей реализовать право на улучшение жилищных условий независимо от зарегистрированного места жительства. В то же время документ еще должен рассмотреть Верховная Рада.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Почему прописка стала препятствием для военных

Вопрос регистрации места жительства имеет значение для военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Часть из них проходит службу в населенных пунктах, где у них нет собственного жилья, а зарегистрироваться по юридическому адресу воинской части они больше не могут.

Из-за этого возникают трудности с реализацией права на квартирный учет по месту службы. Военные могут оказаться в ситуации, когда фактически служат в одном населенном пункте, но не имеют там зарегистрированного места жительства.

Именно эту проблему призван решить законопроект, разработанный Министерством обороны Украины.

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Что изменится для военнослужащих в случае принятия закона

Правительство одобрило законодательную инициативу, которая предусматривает возможность встать на квартирный учет по месту прохождения службы без привязки к зарегистрированному месту жительства.

Предлагаемые изменения коснутся военнослужащих и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В то же время предусмотренный порядок не будет распространяться на военнослужащих Службы безопасности Украины.

Важно, что речь идет именно о правилах постановки на квартирный учет, а не об общей отмене прописки или изменении порядка регистрации места жительства для всех украинцев.

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