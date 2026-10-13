Восстановление документов на квартиру: как подтвердить право собственности

Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Потеря документов на квартиру может стать проблемой при продаже жилья, оформлении наследства или получении государственной компенсации. Однако утерянный договор купли-продажи или свидетельство о праве собственности не означает, что человек лишился недвижимости. В Украине предусмотрены механизмы восстановления документов, а в отдельных случаях — внесение сведений о жилье в государственный реестр.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как восстановить документы на квартиру

Порядок действий зависит от того, когда человек оформил право собственности, какой именно документ потерял и сохранились ли сведения о недвижимости в государственных реестрах или архивах.

Прежде всего следует выяснить, зарегистрировано ли право собственности на квартиру в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Для этого можно обратиться к нотариусу, государственному регистратору или воспользоваться доступными электронными услугами.

Если право собственности уже зарегистрировано, потеря бумажной выписки сама по себе не лишает владельца его прав. В то же время для определенных юридических действий может потребоваться повторно получить информацию из реестра или восстановить документ, на основании которого человек приобрел квартиру.

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Куда обращаться, если потеряли договор или свидетельство

Если утерян договор купли-продажи, дарения или свидетельство о праве на наследство, следует обратиться к нотариусу, который удостоверял или выдавал документ. По письменному заявлению можно получить его дубликат в предусмотренном законодательством порядке.

Если документ выдавал другой орган, например орган местного самоуправления, необходимо выяснить, куда были переданы соответствующие архивы, и подать запрос на получение повторного документа или его копии.

Если документы на квартиру оформлялись давно, информация о праве собственности может храниться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) или в архивной части государственного реестра. В таком случае придется обратиться к соответствующему регистратору или нотариусу, чтобы проверить имеющиеся сведения.

Что делать, если квартира оформлена до 2013 года

Для владельцев жилья, право на которое оформлено до 2013 года, предусмотрен отдельный механизм. Если бумажные документы были утеряны, повреждены или уничтожены, сведения о квартире можно внести в Государственный реестр вещных прав на основании архивной информации.

Для этого необходимо обратиться к государственному регистратору через ЦНАП или к нотариусу. С собой следует иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также все имеющиеся копии утраченных документов или сведения о них.

Регистратор проверит информацию в электронных архивах или, при необходимости, направит запрос в БТИ. Если право собственности удастся подтвердить, сведения о квартире внесут в государственный реестр.

По информации Министерства юстиции, внесение в реестр данных о праве собственности, приобретенном и оформленном до 2013 года, осуществляется бесплатно.

Что делать, если архивы уничтожены

Более сложная ситуация возникает, когда квартира была зарегистрирована только в бумажных документах БТИ, а архив уничтожен или остался на временно оккупированной территории. Если получить подтверждение права собственности другим способом невозможно, владелец может обратиться в суд.

В таком случае необходимо собрать все доступные доказательства: копии документов, архивные справки, сведения о предыдущей регистрации и другие материалы, которые помогут подтвердить право на жилье. Перечень доказательств и необходимость обращения в суд зависят от обстоятельств конкретного дела.

После получения соответствующего судебного решения можно обратиться для внесения сведений о недвижимости в Государственный реестр вещных прав.

Почему не стоит откладывать восстановление документов

Отсутствие бумажного документа не означает автоматической потери квартиры, однако может затруднить продажу, дарение, оформление наследства или получение компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.

Особенно важно проверить регистрацию недвижимости, если право собственности оформлялось до 2013 года. Министерство юстиции рекомендует владельцам такого жилья заранее внести сведения в Государственный реестр вещных прав, чтобы в случае потери документов не тратить дополнительное время на подтверждение права собственности.

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