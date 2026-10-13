Прописка військових: що зміниться щодо квартирного обліку за місцем служби

Війсьоковослужбовці спілкуються між собою. Фото: Новини.LIVE

Прописка військових може перестати бути перешкодою для постановки на квартирний облік за місцем проходження служби. Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт Міністерства оборони, який має дозволити військовослужбовцям та членам їхніх родин реалізувати право на поліпшення житлових умов незалежно від зареєстрованого місця проживання. Водночас документ ще має розглянути Верховна Рада.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Чому прописка стала перешкодою для військових

Питання реєстрації місця проживання має значення для військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. Частина з них проходить службу в населених пунктах, де не має власного житла, а зареєструватися за юридичною адресою військової частини більше не може.

Через це виникають труднощі з реалізацією права на квартирний облік за місцем служби. Військові можуть опинитися в ситуації, коли фактично служать в одному населеному пункті, але не мають там зареєстрованого місця проживання.

Саме цю проблему має вирішити законопроєкт, розроблений Міністерством оборони України.

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Що зміниться для військових у разі ухвалення закону

Уряд схвалив законодавчу ініціативу, яка передбачає можливість ставати на квартирний облік за місцем проходження служби без прив’язки до зареєстрованого місця проживання.

Запропоновані зміни стосуватимуться військовослужбовців та членів їхніх родин, які потребують поліпшення житлових умов. Водночас передбачений порядок не поширюватиметься на військовослужбовців Служби безпеки України.

Важливо, що йдеться саме про правила постановки на квартирний облік, а не про загальне скасування прописки чи зміну порядку реєстрації місця проживання для всіх українців.

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