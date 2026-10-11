Сертификат "єВідновлення": как найти квартиру, зарезервировать средства и заключить договор

Мужчина за ноутбуком на сайте Дія. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, могут использовать жилищный сертификат "єВідновлення" для приобретения новой квартиры или дома. Для этого необходимо найти подходящую недвижимость, зарезервировать средства через приложение Дія и оформить договор у нотариуса. После подтверждения бронирования на заключение сделки отводится 30 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Дія.

Реклама

Кто может получить жилищный сертификат "єВідновлення"

Жилищный сертификат предназначен для владельцев недвижимости, которая была уничтожена в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года и не подлежит восстановлению.

Чтобы претендовать на компенсацию, разрушенное жилье должно соответствовать установленным условиям программы. В частности, оно должно располагаться на неоккупированной территории Украины или в зоне активных боевых действий, а право собственности должно быть внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Сумму компенсации определяет специальная комиссия по утвержденной правительством формуле. После принятия положительного решения информация о сертификате появляется в приложении Дія и хранится в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Читайте также:

Жилищный сертификат действует пять лет с момента получения. При этом для использования средств после их бронирования установлен отдельный, значительно более короткий срок.

Как купить квартиру по сертификату: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться государственной компенсацией, владельцу сертификата необходимо пройти несколько этапов.

Шаг 1. Выбрать квартиру или дом.

По жилищному сертификату можно приобрести квартиру, частный дом, комнату или другое жилое помещение. Программа распространяется на недвижимость на первичном и вторичном рынках. Также сертификат можно использовать для инвестирования в жилье на этапе строительства или в качестве первого взноса по программе "єОселя".

Перед выбором объекта стоит проверить документы на недвижимость и убедиться, что продавец готов заключить сделку с использованием государственной компенсации.

Шаг 2. Подать заявление на бронирование средств.

Для этого нужно воспользоваться услугой "Бронирование средств по жилищному сертификату" на портале Дія. Заявление подается бесплатно.

Чтобы оформить ее онлайн, необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на портале Дія;

выбрать жилищный сертификат, по которому необходимо забронировать средства;

проверить и, при необходимости, обновить контактные данные;

проверить информацию и подписать заявление.

Оформить бронирование также можно через ЦНАП или у нотариуса. Для этого понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и информация о ранее поданном заявлении на компенсацию.

Шаг 3. Дождаться подтверждения.

После подачи заявления необходимо дождаться уведомления о резервировании средств. Срок обработки зависит от движения электронной очереди и наличия финансирования.

Если средств для выплаты временно недостаточно, заявка может ожидать своей очереди. Поэтому сама по себе подача заявления ещё не означает, что можно сразу приступать к подписанию договора.

Шаг 4. Подготовить документы для нотариуса.

После подтверждения резервирования необходимо согласовать с нотариусом оформление сделки. Он проверит документы покупателя и продавца, право собственности на объект и требования к проведению расчетов.

Отдельно необходимо уточнить процедуру прекращения права собственности на уничтоженное жилье. Этот юридический этап нужно согласовать до оформления договора купли-продажи, чтобы не задержать использование забронированных средств.

Шаг 5. Оформить куплю-продажу.

После выполнения необходимых формальностей стороны подписывают договор у нотариуса. Жилой сертификат указывается в качестве способа оплаты, а зарезервированные средства перечисляются на счет продавца.

После завершения сделки покупатель оформляет право собственности на приобретенное жилье в соответствии с установленной процедурой.

Сколько времени дается на покупку квартиры

После бронирования средств по жилищному сертификату у владельца есть 30 дней, чтобы найти жилье и оформить договор купли-продажи.

Этот срок следует учитывать еще до подачи заявления. Если квартира уже выбрана, а документы проверены, завершить сделку будет проще. Если же поиск недвижимости только начинается, есть риск не уложиться в отведенное время.

Поэтому перед бронированием целесообразно определиться с бюджетом, местоположением квартиры, ее площадью и готовностью продавца оформить сделку по программе "єВідновлення".

Что делать, если сертификата не хватает на квартиру

Если выбранная недвижимость стоит дороже суммы компенсации, нужно заранее определить, как покрыть разницу. Можно поискать более дешевый объект или рассмотреть возможность использования сертификата в качестве первого взноса по программе "єОселя", если покупатель соответствует ее требованиям.

Перед заключением договора стоит согласовать с нотариусом порядок расчетов и проверить, как именно будет оформлена доплата, если она предусмотрена условиями сделки.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, может ли житель многоэтажного дома закрепить за собой место для автомобиля во дворе. Придомовая территория относится к общему пользованию совладельцев, поэтому самовольно установленные столбики или цепи не дают права запрещать другим парковаться. В таких ситуациях важно знать, как защитить свои права и урегулировать спор с соседями.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Сербии продают дом у Дуная за 10 тысяч евро. Привлекательная цена имеет важный нюанс: старое здание требует сноса, поэтому покупателю придется дополнительно потратиться на подготовку участка и возможное строительство. Перед покупкой недвижимости стоит проверить документы, коммуникации и полную стоимость будущего жилья.