Україна
Це приголомшливо — що вразило дизайнерів у будинку Дженніфер Гарнер (фото)

Це приголомшливо — що вразило дизайнерів у будинку Дженніфер Гарнер (фото)

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 20:12
Дизайн інтер'єру — як акторка Дженніфер Гарнер незвично оживила простір (фото)
Дженніфер Гарнер облаштувала затишний куточок для читання. Фото: Reuters

Коли ми думаємо про дизайн у зіркових маєтках, у уяві постають величезні зали, але справжня душа дому в Лос-Анджелесі, де мешкає Дженніфер Гарнер, криється в дрібницях. Акторка довела: навіть порожній, "незручний" куток у дитячій може стати порталом у казку, якщо перетворити його на камерну зону для читання.

Тут немає відчуття тісноти — навпаки, простір виглядає так, ніби він зійшов зі сторінок книжки, повідомляє Новини.LIVE з з посиланням на видання Homes & Gardens

Читайте також:

Головним візуальним магнітом став вітраж у синьо-жовтих тонах, який Ріду Бредлі замовили за мотивами ілюстрацій до книги "All the World". Це не просто вікно, а джерело м’якого, ледь ностальгічного світла, що задає настрій усьому закутку.

Затишний куточок для читання

Щоб зробити місце функціональним, сюди додали вбудовані дерев’яні полиці та лаву з лаконічною смугастою постіллю. Фотографка Лора Жольє, яка знімала цей інтер’єр, була вражена тим, наскільки органічно тут переплітаються дизайн і життя.

"Це справжній сімейний дім, продуманий до деталей, які підтримують цінності родини. Любов до книжок тут відчувається в кожній кімнаті, а кожен куток має місце для читання", каже експертка.

 

Це приголомшливо — що вразило дизайнерів у будинку Дженніфер Гарнер (фото) - фото 1
Куточок для читання Дженніфер Гарнер. Фото: laurejoliet/Instagram

Як облаштувати маленький куток 

Хоча вітраж створює неймовірну гру тіней, для вечірніх читань важливо не забувати про практичність. Експерти з освітлення наголошують, що затишок не має шкодити зору.

"Почніть із м’якого фонового світла, яке не буде різким. Обирайте теплі світлодіодні лампи або варіанти з регулюванням яскравості, щоб змінювати атмосферу протягом дня", — зауважує Джулія Барнс із ValueLights.

Зрештою, цей маленький проєкт Дженніфер Гарнер нагадує нам просте правило: дім стає "своїм" не завдяки квадратним метрам, а завдяки особистим історіям і правильно підібраному світлу.

Як повідомлялось, іноді замість виснажливого ремонту варто просто прибрати зайвий візуальний шум, як це зробила Кеті Холмс. Вона залишила на підвіконні лише одну витончену білу орхідею, яка вмить перетворила захаращений куток на затишне місце для відпочинку.

Також ми розповідали, що кухня Кім Кардашян у Гайден-Гіллс — ідеальний доказ того, що мінімалізм буває по-справжньому живим і глибоким. Цей інтер’єр, розроблений разом із Акселем Вервордтом, демонструє, як майстерна робота з нейтральними кольорами створює особливу атмосферу без зайвого візуального шуму.

Катерина Балаєва
Автор:
Катерина Балаєва
