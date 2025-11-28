Что запрещено делать на балконах многоквартирных домов в Польше — новые правила

Женщина на балконе. Фото: Freepik

С начала июля в Польше действуют обновленные правила, которые устанавливают четкие стандарты пользования балконами в многоквартирных домах. Их приняли после роста количества жалоб на шум, опасные предметы и загроможденные конструкции.

Государство признает балкон частью фасада, поэтому его состояние теперь подлежит контролю, а неправильное использование может влиять на внешний вид здания и безопасность жителей, пишет издание inPoland.

Сушка белья стала одним из самых обсуждаемых ограничений. Если вещи видно с улицы, житель нарушает правила оформления фасадов. Цель — унифицировать вид жилых домов и избежать ситуаций, когда белье мешает соседям или создает визуальный беспорядок.

В категорию запретов попали:

вещи, которые видны с тротуара или проезжей части;

большие ткани, закрывающие часть фасада;

сушилки, выставленные за пределы балконных перил.

Можно ли ставить гриль на балконе в Польше

Под строгим контролем оказались грили и открытые источники огня. Они создают дым, переносят запахи на другие квартиры и представляют риск пожара.

Даже электрические модели могут вызвать конфликты, поэтому большинство домов запрещает их использование.

Правила для цветов и полива растений на польских балконах

Флористическое оформление теперь тоже регулируется. Растения разрешено размещать только внутри перил, ведь внешнее крепление может быть опасным для прохожих. Во время полива запрещено допускать стекание воды на нижние этажи.

Основные требования к растениям включают:

безопасное размещение внутри балконного ограждения;

аккуратный полив без стекания;

отсутствие крупных вазонов, которые создают чрезмерную нагрузку на плиту.

Что нельзя хранить на балконе в Польше

Запрещено складывать предметы, которые портят вид дома или представляют риск. Среди них — краски, баллоны, строительные остатки, сломанная мебель. Балкон не должен выполнять функцию кладовой.

Кондиционер на балконе в Польше

Дополнительные устройства разрешают устанавливать только после письменного согласования с администрацией. Это касается кондиционеров, видеокамер и солнечных панелей. Камеры можно направлять только на свое пространство, не нарушая приватность соседей.

Также правила запрещают выбрасывать мусор, вытряхивать ковры и создавать шум в ночное время с 22:00 до 6:00.

В то же время правительство Польши обсуждает введение обязательного страхования балконов. Оно может покрывать ущерб от падения предметов. Ориентировочная стоимость — 200-600 злотых в год, однако окончательное решение еще не приняли.

