Обновление єВідновлення — как изменится расчет стоимости ремонта с 2026 года

В 2026 году программа "єВідновлення" переходит на новые правила расчета стоимости ремонтных работ. Кабинет министров Украины поддержал обновление показателей средних цен, по которым определяются суммы компенсаций за поврежденное жилье.

Решение вступает в силу с 5 января 2026 года, сообщает Министерство развития общин и территорий. Обновленные показатели учитывают текущую ситуацию на рынке строительных работ и материалов.

Как будут считать компенсацию за поврежденное жилье

Механизм работы комиссий остается без изменений. Специалисты, как и раньше, будут осматривать жилье, фиксировать объем повреждений и формировать перечень необходимых работ. Ключевое отличие — в стоимости каждого пункта чек-листа.

Начиная с 5 января 2026 года, во всех новых чек-листах цены на работы уже будут учитываться по обновленным показателям. Это непосредственно повлияет на конечную сумму компенсации и позволит покрыть большую часть реальных затрат на ремонт.

В дальнейшем государство планирует пересматривать эти показатели ежегодно, ориентируясь на рыночные изменения.

Почему суммы выплат по єВідновлення вырастут

В рамках обновления пересмотрели стоимость 65 видов ремонтных работ — от кровельных и фасадных до внутренней отделки и инженерных сетей. В среднем цены выросли на 27,5%.

В министерстве также рассказали несколько примеров расчетов:

замена металлических входных дверей подорожала с 14 415 до 31 220 гривен;

восстановление фасада с утеплением — с 2 348 до 3 021 гривны за квадратный метр;

локальный ремонт кровли — с 512 до 597 гривен за квадратный метр.

Какие работы добавили к компенсации

Кроме обновления цен, расширили и перечень работ, которые могут быть учтены при начислении компенсации. Теперь в расчет могут включать восстановление:

канализации;

систем отопления;

газоснабжения;

электроснабжения.

Это особенно важно для жилья с комплексными повреждениями, где без восстановления инженерных сетей возвращение к нормальному проживанию невозможно.

Предельные суммы компенсаций в 2026 году

Несмотря на рост стоимости работ, максимальные лимиты выплат пока остаются без изменений. Они составляют:

до 200 тысяч гривен на текущий мелкий ремонт;

до 350 тысяч гривен на капитальный ремонт квартир;

до 500 тысяч гривен на капитальный ремонт частных домов.

В то же время благодаря новым ценам в чек-листах эти суммы позволят выполнить больший объем работ, чем раньше.

Что означают изменения для владельцев жилья

Обновление расчетов имеет практическую цель — сократить разрыв между государственной компенсацией и реальными затратами людей. Как подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, государство стремится совместить справедливые суммы с четкими правилами.

"Мы обновляем расчет по єВідновлення, чтобы компенсации соответствовали реальной стоимости восстановительных работ и люди могли быстрее возвращаться к безопасной жизни в собственных домах", — отметил Алексей Кулеба.

Он также отметил, что прозрачность и понятность механизма остаются ключевыми принципами программы.

Ранее мы разбирались, покрывает ли єВідновлення установку новых окон после обстрелов. Также правительство утвердило новое постановление, которое устраняет проблему длительных согласований между совладельцами при оформлении компенсации по єВідновлення.