Обновление єВідновлення — как подать на компенсацию совладельцу жилья

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Обновленные правила программы "еВідновлення" открывают возможность получить компенсацию за поврежденное жилье значительно быстрее. Правительство утвердило новое постановление, которое устраняет проблему длительных согласований между совладельцами. Теперь процесс становится проще и реалистичнее для тех, кто живет в поврежденных домах или квартирах.

Как отметили в Министерстве цифровой трансформации Украины, отсутствие согласия от одного из совладельцев жилья больше не будет блокировать выплату компенсации.

Реклама

Читайте также:

Обновление сделано с учетом реальных ситуаций, когда часть совладельцев выехала за границу или просто не участвует в управлении имуществом.

Как подать на компенсацию єВідновлення совладельцам жилья

Ранее компенсация была возможна лишь при наличии подписей и согласия всех совладельцев. Для многих это становилось непреодолимым препятствием. Теперь достаточно одного заявления, поданного через Дію.

Такой подход позволит людям быстрее вернуть жилье в нормальное состояние и избежать бюрократических задержек.

Основные обновления выглядят так:

заявление на еВідновлення подает один из совладельцев;

система автоматически считает его поданным от всех;

другие совладельцы могут присоединиться к заявлению, но их участие не является обязательным.

"В случае отсутствия официальных возражений комиссия имеет право назначить компенсацию. Такая модель устраняет зависимость от пассивных или недосягаемых совладельцев. Правительственное постановление сделает механизм компенсаций более справедливым", — отметили в министерстве.

Новые правила подачи заявления єВідновлення

Один совладелец, который подает заявление и получает компенсацию, берет на себя ответственность отремонтировать жилье по определенному чеклисту. Это обеспечивает контроль за тем, чтобы средства использовались исключительно на восстановление.

Что важно учесть:

отсутствие возражения других совладельцев приравнивается к согласию;

заявитель обязан привести жилье в безопасное и пригодное состояние;

комиссия будет принимать решение на основании представленных документов и отсутствия конфликтов между совладельцами.

Такое решение позволит получить выплаты быстрее и избежать случаев, когда ремонт задерживается из-за человеческого фактора.

Когда заработают обновленные правила еВідновлення

Запуск изменений произойдет после технического внедрения обновленной логики в Дії и обновления сопутствующих процедур.

"Обязательно сообщим, когда новые правила заработают", — подчеркнули в Минцифры.

Как сообщалось, в Украине введен новый механизм ремонта многоквартирных домов и общежитий, пострадавших от российской агрессии. Ключевым элементом изменений является передача территориальным общинам полномочий самостоятельно инициировать восстановление, а также определять приоритеты и формировать перечни объектов для ремонта.

Также мы рассказывали, что из-за обстрелов многие украинцы имеют поврежденные рамы и выбитые стекла в своих домах. Хотя государство предоставляет компенсацию через программу "еВідновлення", остается открытым вопрос, будет ли этих средств достаточно для полной замены и установки новых окон.