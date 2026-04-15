Регистрация права собственности на недвижимость: когда оформление стоит 15 000 грн

Оформление документов на квартиру или дом — это процедура, которая часто вызывает больше вопросов, чем ответов. Многие владельцы ошибочно считают, что регистрация права собственности всегда является платной, или наоборот — рассчитывают на "государственную бесплатность" там, где ее нет.

Но цена за скорость оформления может неприятно удивить кошелек.

Когда регистрация права собственности бесплатная

Без оплаты оформление возможно, если право собственности возникло и было зарегистрировано до 2013 года.

"Если у вас возникло и было зарегистрировано надлежащим образом право собственности на недвижимое имущество до 2013 года... такое внесение, такая регистрация является бесплатной. Вы освобождены от уплаты административного сбора", — пояснил Брикайло.

Однако есть нюанс: бесплатно это сделают только в ЦПАУ. Если вы пойдете к нотариусу, придется оплатить его услуги как частного специалиста.

Когда нужно платить за регистрацию недвижимости

Платная процедура применяется в двух случаях: право возникло до 2013 года, но не было зарегистрировано или право оформлено после 2013 года

"В этих ситуациях нужно платить административный сбор", — отметил юрист.

Стоимость зависит от срочности:

до 5 рабочих дней — около 300 грн;

до 2 дней — более 3 000 грн;

за 1 день — около 6 000 грн;

за 2 часа — более 15 000 грн.

"Вы можете выбрать любой срок, и сумма растет вместе со скоростью", — пояснил Брыкайло.

Нужен ли новый техпаспорт для регистрации

Даже при бесплатной регистрации часто возникают дополнительные расходы.

"В большинстве случаев придется изготовить новый техпаспорт", — подчеркнул адвокат.

Это может стоить от 1 500 до 5 000 грн, даже если документы оформлялись несколько лет назад.

Кто имеет льготы на регистрацию недвижимости

От уплаты могут быть освобождены:

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

люди с инвалидностью;

владельцы уничтоженного из-за войны имущества;

отдельные категории по решению местных властей.

"Если вы выбираете ускоренную регистрацию, никакие льготы не применяются", — подчеркнул Брыкайло.

Таким образом льготы действуют только для стандартной процедуры.

