Реєстрація права власності на нерухомість: коли оформлення коштує 15 000 грн

Реєстрація права власності на нерухомість: коли треба платити 15 тисяч грн

Реєстрація права власності на нерухомість: коли треба платити 15 тисяч грн

Дата публікації: 15 квітня 2026 11:22
Гроші, документи та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Оформлення документів на квартиру чи будинок — це процедура, яка часто викликає більше запитань, ніж відповідей. Багато власників помилково вважають, що реєстрація права власності завжди є платною, або навпаки — розраховують на "державну бесплатність" там, де її немає. 

Але ціна за швидкість оформлення може неприємно здивувати гаманець, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Брикайла.

Коли реєстрація права власності безплатна

Без оплати оформлення можливе, якщо право власності виникло і було зареєстроване до 2013 року.

"Якщо у вас виникло і було зареєстровано належним чином право власності на нерухоме майно до 2013 року... таке внесення, така реєстрація є безплатною. Ви звільнені від сплати адміністративного збору", — пояснив Брикайло.

Однак є нюанс: бесплатно це зроблять лише у ЦНАПі. Якщо ви підете до нотаріуса, доведеться оплатити його послуги як приватного фахівця.

Коли потрібно платити за реєстрацію нерухомості

Платна процедура застосовується у двох випадках: право виникло до 2013 року, але не було зареєстроване або право оформлене після 2013 року

"У цих ситуаціях потрібно сплачувати адміністративний збір", — зазначив юрист.

Вартість залежить від терміновості:

  • до 5 робочих днів — близько 300 грн;
  • до 2 днів — понад 3 000 грн;
  • за 1 день — близько 6 000 грн;
  • за 2 години — більше 15 000 грн.

"Ви можете обрати будь-який строк, і сума зростає разом зі швидкістю", — пояснив Брикайло.

Чи потрібен новий техпаспорт для реєстрації

Навіть при безплатній реєстрації часто виникають додаткові витрати.

"У більшості випадків доведеться виготовити новий техпаспорт", — наголосив адвокат.

Це може коштувати від 1 500 до 5 000 грн, навіть якщо документи оформлялися кілька років тому.

Хто має пільги на реєстрацію нерухомості

Від сплати можуть бути звільнені:

  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
  • люди з інвалідністю;
  • власники знищеного через війну майна;
  • окремі категорії за рішенням місцевої влади.

"Якщо ви обираєте прискорену реєстрацію, жодні пільги не застосовуються", — підкреслив Брикайло.

Таким чином пільги діють лише для стандартної процедури.

Як повідомляли Новини.LIVE, юридичну силу має насамперед електронний запис у реєстрі, тоді як старі паперові договори без цифрового підтвердження стають лише формальністю. Ігнорування перевірки даних у системі створює серйозні ризики, адже застарілі довідки БТІ більше не гарантують захисту вашого права на житло. 

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля квартири в Україні залишається справжньою лотереєю, де наявність офіційного витягу з реєстру зовсім не оберігає від проблем. Найнебезпечніші "підводні камені" зазвичай криються в історії попередніх власників, що з часом може стати причиною анулювання вашого права на майно. Щоб не залишитися без грошей і даху над головою, варто дивитися глибше за документи, видані в день угоди.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
